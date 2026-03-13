Александър Донски е финалист на двойки в Руанда

  • 13 март 2026 | 17:01
Националът на България за Купа „Дейвис" Александър Донски се класира за финала на двойки на турнира на клей от сериите "Чалънджър 100" в Кигали (Руанда) с награден фонд от 177 хиляди долара.

Българинът и Сидхант Бантия (Индия), поставени под №1 в схемата, победиха на полуфиналите Праджуал Дев и Нитин Кумар от Индия с 6:3, 6:4. Двубоят продължи 62 минути.

Донски и Бантия поведоха с 2:0 в началото на мача, допуснаха изравняване при 2:2, след което направиха нов пробив за 4:2 и затвориха първия сет в своя полза с 6:3. Двамата пробиха още в първия гейм на втората част и запазиха преднината си до крайното 6:4.

В спор за титлата утре Донски и Бантия ще се изправят срещу Стефан Латинович (Сърбия) и Лука Павлович (Франция). През миналата седмица Донски и Бантия победиха същите съперници на полуфиналите на друг турнир в Руанда, след което завършиха като вицешампиони.

За поредното си силно представяне Донски спечели 60 точки за световната ранглиста на двойки, в която тази седмица заема 106-о място.

В края на февруари той и Бантия спечелиха титлата в Ню Делхи (Индия). Това беше втори трофей за тандема в турнири от сериите „Чалънджър".

Александър Донски има общо три титли на двойки от веригата „Чалънджър".

