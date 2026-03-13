Росица Денчева спаси мачбол и е полуфиналистка в Ираклион

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Росица Денчева показа страхотен характер и се класира за полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 40 хиляди долара. 19-годишната българка направи обрат и победи на четвъртфиналите Яна Ковачкова (Чехия) с 1:6, 7:6(6), 6:1. Срещата продължи два часа и 23 минути.

Денчева започна лошо мача и загуби първия сет с 1:6. Българката поведе с 4:2 във втората част, но допусна обрат до 4:5. При 5:6 Денчева успя да отрази един мачбол на собствен сервис и така се стигна до тайбрек. В него националката навакса пасив от 2:4 точки, пропусна един сетбол при 6:5, но при втората си възможност изравни резултата в сетовете. Денчева доминира изцяло в третата, решителна част и след серия от пет поредни спечелени гейма триумфира с крайното 6:1.

Това е четвърта поредна победа на турнира за Росица Денчева. За място на финала тя ще играе утре срещу победителката от мача между третата поставена Дженифър Руджери (Италия) и осмата в схемата Кайса Персон (Швеция).

По-късно днес българката ще играе и на полуфиналите в надпреварата на двойки. Денчева и Витория Паганети (Италия) ще се изправят срещу поставените под номер 4 Елена Руксандра Бертя (Румъния) и Луция Чирич Багарич (Хърватия).