Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Росица Денчева спаси мачбол и е полуфиналистка в Ираклион

Росица Денчева спаси мачбол и е полуфиналистка в Ираклион

  • 13 март 2026 | 13:55
  • 212
  • 0
Росица Денчева спаси мачбол и е полуфиналистка в Ираклион

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Росица Денчева показа страхотен характер и се класира за полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 40 хиляди долара. 19-годишната българка направи обрат и победи на четвъртфиналите Яна Ковачкова (Чехия) с 1:6, 7:6(6), 6:1. Срещата продължи два часа и 23 минути.

Денчева започна лошо мача и загуби първия сет с 1:6. Българката поведе с 4:2 във втората част, но допусна обрат до 4:5. При 5:6 Денчева успя да отрази един мачбол на собствен сервис и така се стигна до тайбрек. В него националката навакса пасив от 2:4 точки, пропусна един сетбол при 6:5, но при втората си възможност изравни резултата в сетовете. Денчева доминира изцяло в третата, решителна част и след серия от пет поредни спечелени гейма триумфира с крайното 6:1.

Това е четвърта поредна победа на турнира за Росица Денчева. За място на финала тя ще играе утре срещу победителката от мача между третата поставена Дженифър Руджери (Италия) и осмата в схемата Кайса Персон (Швеция).

По-късно днес българката ще играе и на полуфиналите в надпреварата на двойки. Денчева и Витория Паганети (Италия) ще се изправят срещу поставените под номер 4 Елена Руксандра Бертя (Румъния) и Луция Чирич Багарич (Хърватия).

Следвай ни:

Още от Тенис

Геният на Алкарас се оказа прекалено висока топка за Нори

Геният на Алкарас се оказа прекалено висока топка за Нори

  • 13 март 2026 | 06:43
  • 4818
  • 2
Рибакина стана последната полуфиналистка и разплака домакинската публика

Рибакина стана последната полуфиналистка и разплака домакинската публика

  • 13 март 2026 | 03:33
  • 3849
  • 5
Свитолина шокира Швьонтек и я изхвърли от Индиън Уелс

Свитолина шокира Швьонтек и я изхвърли от Индиън Уелс

  • 13 март 2026 | 02:55
  • 2782
  • 5
Синер не срещна проблеми срещу Тиен и си гарантира полуфинал в САЩ

Синер не срещна проблеми срещу Тиен и си гарантира полуфинал в САЩ

  • 13 март 2026 | 00:52
  • 1687
  • 0
Носкова повали австралийка и си спечели битка със Сабаленка

Носкова повали австралийка и си спечели битка със Сабаленка

  • 13 март 2026 | 00:43
  • 670
  • 0
Мбоко изпоти Сабаленка, но беларускинята стигна полуфиналите

Мбоко изпоти Сабаленка, но беларускинята стигна полуфиналите

  • 12 март 2026 | 22:59
  • 4461
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Хулио Веласкес говори преди мача с Берое

Хулио Веласкес говори преди мача с Берое

  • 13 март 2026 | 14:40
  • 99
  • 0
След 7 дни: Венци Стефанов пак може да е член на Изпълкома на БФС, а Левски и ЦСКА - да изпратят общ делегат на конгрес

След 7 дни: Венци Стефанов пак може да е член на Изпълкома на БФС, а Левски и ЦСКА - да изпратят общ делегат на конгрес

  • 13 март 2026 | 14:28
  • 1277
  • 0
Малко столично дерби в "Надежда"

Малко столично дерби в "Надежда"

  • 13 март 2026 | 07:05
  • 9404
  • 49
Ясно е при какви условия Христо Янев ще остане начело на ЦСКА

Ясно е при какви условия Христо Янев ще остане начело на ЦСКА

  • 13 март 2026 | 09:10
  • 24928
  • 72
Джордж Ръсел не остави шанс на конкурентите си в квалификацията за спринта в Китай

Джордж Ръсел не остави шанс на конкурентите си в квалификацията за спринта в Китай

  • 13 март 2026 | 10:20
  • 10066
  • 0
Иран отговори на Тръмп: По-скоро САЩ да не участва на Мондиала

Иран отговори на Тръмп: По-скоро САЩ да не участва на Мондиала

  • 13 март 2026 | 10:14
  • 12268
  • 9