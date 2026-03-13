Нестеров отпадна от същия съперник, който елиминира Кузманов в Гърция

Националът на България за Купа "Дейвис" Пьотр Нестеров отпадна на четвъртфиналите на сингъл на тенис турнира на твърда настилка от сериите Чалънджър 50 в Херсонисос (Гърция) с награден фонд 56 700 евро. 23-годишният българин отстъпи с 3:6, 3:6 на Максим Мрва (Чехия), който в първия кръг елиминира Димитър Кузманов. Срещата продължи час и 26 минути.

Нестеров изостана с 0:4 в началото на мача, върна един пробив за 1:4, а при 3:5 пропусна две възможности да върне и втория пробив и в крайна сметка загуби първия сет с 3:6. Българинът изпусна три точки за пробив при 1:0 във втората част, а след 3:2 загуби четири поредни гейма за крайното 3:6.

Преди този мач Нестеров постигна четири поредни победи - по две в квалификациите и в основната схема, като по този начин заработи 11 точки за световната ранглиста, в която заема номер 477 през тази седмица.

По-късно днес Нестеров ще играе на полуфиналите в надпреварата на двойки. Българинът и Олександър Овчаренко (Украйна) ще спорят за място на финала срещу Битун Кузмин (Франция) и Филип Хенинг (Република Южна Африка). Миналата седмица Нестеров и Овчаренко победиха двойката Кузмин/Хенинг на друг турнир в Гърция.