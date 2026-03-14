Арина Сабаленка и Елена Рибакина ще играят на финал в Индиан Уелс

Арина Сабаленка и Елена Рибакина се класираха за финала на тенис турнира УТА 1000 на твърда настилка в Индиан Уелс, САЩ. Двукратната финалистка Сабаленка победи с 6:3, 6:4 Линда Носкова. Представителката на Беларус, която игра в двубоите за титлата през 2023 и 2025 година, ще опита да триумфира с първи шампионски трофей в Калифорния.

Сабаленка постигна общо три пробива срещу чехкинята и приключи срещата от третата си възможност след час и 29 минути на корта.

"Чувството е страхотно. Изгубих няколко финала тук, но съм напълно готова за неделя. Ще покажа най-добрата ми игра, това е годината", заяви лидерката в световната ранглиста, която има общо седем титли от турнирите от Големия шлем.

Шампионката в Индиан Уелс през 2023 година Рибакина се наложи със 7:5, 6:4 срещу Елина Свитолина за час и 46 минути. Представителката на Казахстан направи решителни пробиви в края и на двата сета, възползвайки се от третата си възможност, за да приключи срещата с украинката.

"Ще се получи великолепен мач. Готова съм да дам всичко от себе си", коментира Рибакина, която има две титли от Големия шлем.

Родената в Москва тенисистка ще опита да спечели трети пореден финал срещу Сабаленка в последните шест месеца, след като вече направи това на финалите на УТА през ноември и на Откритото първенство на Австралия през януари.

Арина Сабаленка има 16 победи в 17 двубоя през настоящия сезон. Единственото й поражение до момента през годината е срещу Елена Рибакина в Мелбърн.

