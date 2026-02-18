Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  Алкарас: Съперничеството със Синер ми помага да се усъвършенствам

Алкарас: Съперничеството със Синер ми помага да се усъвършенствам

  • 18 фев 2026 | 14:55

  • 18 фев 2026 | 14:55
  • 231
  • 0
Алкарас: Съперничеството със Синер ми помага да се усъвършенствам

Седемкратният шампион от Големия шлем и №1 в света Карлос Алкарас говори за съперничеството си с Яник Синер.

“Винаги е радост да имаш Яник в схемата. Искам да продължа напред. За такива моменти работиш, за да стигнеш до финала, независимо кой печели. Разбира се, няма да лъжа. Когато Яник е в турнира, имам много повече възможности да стигна до финала и това ме мотивира да се представя по най-добрия начин, стремейки се ден след ден. И се надявам да мога да играя срещу него, защото именно мачове като тези наистина ми помагат да се усъвършенствам“, заяви Алкарас, цитиран от вестник AS.

Алкарас и Синер участват през тази седмица на АТР 500 турнира в Доха (Катар), чийто настоящ шампион е руснакът Андрей Рубльов.

