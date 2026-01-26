Янтра се подсили с опитен нападател

Янтра привлече в състава си опитния нападател Милчо Ангелов. Голмайсторът беше в редиците на Добруджа в efbet Лига през есенния полусезон, но след края му се раздели с тима от Добрич, а днес подписа договор с "ковачите" и сподели причината да приеме предложението на габровския клуб..

"Имах няколко опции пред себе си, но Янтра ме спечели най-вече с отношението към мен. Мисля, че можем да постигнем добри неща заедно", пожела си носителят на Купата на България със Славия от сезон 2017/2018.

Милчо Ангелов е със солидна футболна визитка. Играе като нападател, но се справя и като ляво и дясно крило, както и като атакуващ полузащитник. Юноша е на Тунджа (Ямбол), след това тренира в школите на Стралджа и Черноморец (Бургас). Бивш юношески и младежки национал, с 5 гола за представителните формации. В елита на родния ни футбол е играл за Черноморец, Литекс, ЦСКА, Славия, Етър и Царско село. След това кариерата му продължава в Румъния с екипите на Брашов (сезон и половина с 38 мача, 25 гола и 6 асистенции), Арджеш и Решица. В началото на миналата година се присъедини към Добруджа и помогна на тима за спечелването на първото място във Втора лига и завръщането му в елита с 12 гола в 16 мача. Тази есен реализира още четири попадения за състава от Добрич - две в efbet Лига и две в турнира за Купата

"Идвам в Габрово с желание и амбиция за много победи. Янтра е един добър отбор, с добър колектив. Надявам се да се впиша в него и да съм просто един плюс към този колектив - каза Ангелов при представянето си като ново попълнение на "ковачите". - Наясно съм каква е ситуацията в класирането и ако не смятах, че Янтра има потенциал за повече, нямаше да съм тук. Апелът ми към привържениците е да продължат да подкрепят отбора. Надявам се да стават и все повече. Аз съм тук, за да бележа голове, и си пожелавам да имаме много радостни моменти заедно", сподели още нападателят.