Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Янтра (Габрово)
  3. Янтра се раздели с халф

Янтра се раздели с халф

  • 3 фев 2026 | 15:29
  • 557
  • 0
Янтра се раздели с халф

Янтра (Габрово) и Велислав Василев се разделиха по взаимно съгласие. Полузащитникът се присъедини към състава на "ковачите" в началото на миналата година.

През пролетния дял на сезон 2024/2025 Василев взе участие в 12 срещи, като отбеляза едно попадение - в последния кръг срещу Ботев (Пловдив) II - и направи две асистенции. През есента той записа минути в още 12 мача - 11 за първенството и един в турнира за Купата на България, но голяма част от двубоите пропусна заради контузии.

Янтра се подсили с опитен нападател
Янтра се подсили с опитен нападател

Това беше вторият период на Вили Василев в Янтра. Той носи зелено-белия екип и през пролетта на сезон 2023/2024 като преотстъпен от родния Черно море, когато реализира четири попадения и даде два голови паса.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Рилски спортист привлече Юлиян Ненов

Рилски спортист привлече Юлиян Ненов

  • 3 фев 2026 | 10:35
  • 850
  • 0
Добра новина за Левски часове преди битката с Лудогорец

Добра новина за Левски часове преди битката с Лудогорец

  • 3 фев 2026 | 09:30
  • 9192
  • 5
Всички нови в ЦСКА с картотеки за първия мач

Всички нови в ЦСКА с картотеки за първия мач

  • 3 фев 2026 | 09:20
  • 1718
  • 1
Марин Петков: Пожелавам си в края на сезона Левски да вземе всички възможни титли

Марин Петков: Пожелавам си в края на сезона Левски да вземе всички възможни титли

  • 3 фев 2026 | 09:05
  • 1666
  • 7
Асеновец се раздели с голмайстора си

Асеновец се раздели с голмайстора си

  • 3 фев 2026 | 08:28
  • 1203
  • 1
Дунав (Русе) и Бенковски (Исперих) няма да играят

Дунав (Русе) и Бенковски (Исперих) няма да играят

  • 3 фев 2026 | 08:14
  • 1596
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски с нов екип срещу Лудогорец за Суперкупата

Левски с нов екип срещу Лудогорец за Суперкупата

  • 3 фев 2026 | 11:28
  • 21075
  • 81
Шоуто започва! Лудогорец и Левски в сблъсък за първия възможен трофей

Шоуто започва! Лудогорец и Левски в сблъсък за първия възможен трофей

  • 3 фев 2026 | 07:00
  • 28541
  • 145
Куп футболни хора изпратиха голямата легенда Спиро Дебърски

Куп футболни хора изпратиха голямата легенда Спиро Дебърски

  • 3 фев 2026 | 12:44
  • 6177
  • 3
Везенков и Коди Милър-Макинтайър в разширения състав на България за гостуванията на Норвегия и Армения

Везенков и Коди Милър-Макинтайър в разширения състав на България за гостуванията на Норвегия и Армения

  • 3 фев 2026 | 12:58
  • 2480
  • 4
"Sportal Fight Club": Шампионското представяне на Волкановски и бъдещето на Сен Дени

"Sportal Fight Club": Шампионското представяне на Волкановски и бъдещето на Сен Дени

  • 3 фев 2026 | 09:37
  • 3289
  • 0
Арсенал и Челси ще определят първия финалист в "Карабао Къп"

Арсенал и Челси ще определят първия финалист в "Карабао Къп"

  • 3 фев 2026 | 07:05
  • 10269
  • 18