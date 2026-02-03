Янтра се раздели с халф

Янтра (Габрово) и Велислав Василев се разделиха по взаимно съгласие. Полузащитникът се присъедини към състава на "ковачите" в началото на миналата година.

През пролетния дял на сезон 2024/2025 Василев взе участие в 12 срещи, като отбеляза едно попадение - в последния кръг срещу Ботев (Пловдив) II - и направи две асистенции. През есента той записа минути в още 12 мача - 11 за първенството и един в турнира за Купата на България, но голяма част от двубоите пропусна заради контузии.

Това беше вторият период на Вили Василев в Янтра. Той носи зелено-белия екип и през пролетта на сезон 2023/2024 като преотстъпен от родния Черно море, когато реализира четири попадения и даде два голови паса.