  Sportal.bg
  Милано - Кортина 2026
  Милена Тодорова: Оставих цялото си сърце в състезанието

Милена Тодорова: Оставих цялото си сърце в състезанието

  17 фев 2026 | 15:09
  • 555
  • 0

Милена Тодорова написа трогателен пост в социалните мрежи по повод класирането си на 4-то място в женското преследване в биатлона на Олимпийските игри в Милано - Кортина 2026.

Българката се разплака, защото остана на крачка от бленувания медал.

"4. Оставих цялото си сърце в това състезание и всички емоции, които изпитах от него, ме карат да обичам този спорт още повече", написа Тодорова във Фейсбук.

За нея до края на олимпиадата остава женската щафета на 4х7.5 км и масовия старт, в който ще стартира заедно с Лора Христова.

