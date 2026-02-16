Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. ЦСКА се опитва да се раздели с Улаус Скаршем и Давид Сегер

ЦСКА се опитва да се раздели с Улаус Скаршем и Давид Сегер

  • 16 фев 2026 | 10:25
  • 502
  • 0
ЦСКА се опитва да се раздели с Улаус Скаршем и Давид Сегер

Скандинавските халфове на ЦСКА Улаус Скаршем и Давид Сегер са все по-близо до изхода на клуба, пише "Мач Телеграф". Двамата за пореден път изпаднаха от групата за мача, а според запознати към днешна дата текат разговори за раздяла с тях по един или друг начин.

ЦСКА повтори боя от Купата над ЦСКА 1948 и в първенството, вече е на 3 точки от тройката
ЦСКА повтори боя от Купата над ЦСКА 1948 и в първенството, вече е на 3 точки от тройката

"Червените" искат да ги продадат, разбира се, но е възможно те да бъдат пуснати под наем до края на сезона. В най-лошия случай договорът им ще бъде прекратен по взаимно съгласие, но това ще означава, че ЦСКА ще трябва да им плаща по няколко заплати във вид на компенсация.

Иначе старши треньорът Христо Янев ясно показва, че двамата не са му нужни. Тази теза се подкрепя от силните игри на двамата нови в центъра на терена – Макс Ебонг и Исак Соле.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Акис Вавалис преди гостуването на Септември (Сф): Тези мачове са за 6 точки

Акис Вавалис преди гостуването на Септември (Сф): Тези мачове са за 6 точки

  • 16 фев 2026 | 09:32
  • 544
  • 0
Рекорден интерес към съдийството - над 200 нови попълнения в цялата страна

Рекорден интерес към съдийството - над 200 нови попълнения в цялата страна

  • 16 фев 2026 | 09:27
  • 930
  • 2
Важен халф на Славия пропуска и сблъсъка с ЦСКА

Важен халф на Славия пропуска и сблъсъка с ЦСКА

  • 16 фев 2026 | 09:25
  • 1660
  • 3
"Армейците" без двама основни играчи срещу Славия

"Армейците" без двама основни играчи срещу Славия

  • 16 фев 2026 | 09:18
  • 2540
  • 4
Ботев (Враца) и Добруджа закриват кръга с люта битка

Ботев (Враца) и Добруджа закриват кръга с люта битка

  • 16 фев 2026 | 07:34
  • 3133
  • 2
Септември и Монтана ще се опитат да прекъснат лошите си серии и да грабнат важни три точки

Септември и Монтана ще се опитат да прекъснат лошите си серии и да грабнат важни три точки

  • 16 фев 2026 | 07:17
  • 4686
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ден 10 на Игрите в Милано - Кортина: 6 комплекта медали очакват своите носители

Ден 10 на Игрите в Милано - Кортина: 6 комплекта медали очакват своите носители

  • 16 фев 2026 | 07:02
  • 5839
  • 8
Силен снеговалеж на мъжкия слалом, Алберт Попов и много фаворити отпаднаха

Силен снеговалеж на мъжкия слалом, Алберт Попов и много фаворити отпаднаха

  • 16 фев 2026 | 11:25
  • 14543
  • 9
България стартира срещу Соломоновите острови в турнира FIFA Series 2026

България стартира срещу Соломоновите острови в турнира FIFA Series 2026

  • 16 фев 2026 | 11:30
  • 24
  • 0
Барселона ще си връща върха в каталунско дерби

Барселона ще си връща върха в каталунско дерби

  • 16 фев 2026 | 07:55
  • 11726
  • 12
Септември и Монтана ще се опитат да прекъснат лошите си серии и да грабнат важни три точки

Септември и Монтана ще се опитат да прекъснат лошите си серии и да грабнат важни три точки

  • 16 фев 2026 | 07:17
  • 4686
  • 0
Ботев (Враца) и Добруджа закриват кръга с люта битка

Ботев (Враца) и Добруджа закриват кръга с люта битка

  • 16 фев 2026 | 07:34
  • 3133
  • 2