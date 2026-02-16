ЦСКА се опитва да се раздели с Улаус Скаршем и Давид Сегер

Скандинавските халфове на ЦСКА Улаус Скаршем и Давид Сегер са все по-близо до изхода на клуба, пише "Мач Телеграф". Двамата за пореден път изпаднаха от групата за мача, а според запознати към днешна дата текат разговори за раздяла с тях по един или друг начин.

ЦСКА повтори боя от Купата над ЦСКА 1948 и в първенството, вече е на 3 точки от тройката

"Червените" искат да ги продадат, разбира се, но е възможно те да бъдат пуснати под наем до края на сезона. В най-лошия случай договорът им ще бъде прекратен по взаимно съгласие, но това ще означава, че ЦСКА ще трябва да им плаща по няколко заплати във вид на компенсация.

Иначе старши треньорът Христо Янев ясно показва, че двамата не са му нужни. Тази теза се подкрепя от силните игри на двамата нови в центъра на терена – Макс Ебонг и Исак Соле.