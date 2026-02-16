Популярни
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Всички в ЦСКА са здрави, клубът обяви програмата до двубоя със Славия

Всички в ЦСКА са здрави, клубът обяви програмата до двубоя със Славия

  • 16 фев 2026 | 18:27
  • 1106
  • 5
ЦСКА ще стартира подготовката си за предстоящия шампионатен двубой срещу Славия утре (17 февруари). След поредната победа, постигната в събота срещу ЦСКА 1948, в състава на Христо Янев няма футболисти със сериозни физически проблеми и "червените" ще продължат да се готвят в пълен състав за следващия сблъсък.

Във вторник "армейците" ще имат две занимания на клубната база в Панчарево, а от сряда до петък ще тренират по веднъж дневно, информира сайтът на ЦСКА. Двубоят срещу Славия ще се играе на 21 февруари (събота) от 17:30 ч. на Националния стадион "Васил Левски".

