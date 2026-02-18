Популярни
Болоня обяви трансфера на халф от Милан

  • 18 фев 2026 | 13:33
  • 949
  • 0

От Болоня официално обявиха постоянния трансфер на халфа Томазо Побега, който досега играеше като преотстъпен от Милан срещу 1 млн. евро. Така “росонерите” ще получат още 7 млн. евро, след като са били изпълнени условията за задължителната опция за закупуване. Юношата на миланския гранд пък е подписал договор с новия си клуб до лятото на 2028-а с опцията за още една година.

Побега кара втория си сезон в Болоня, като и през миналия той беше под наем, но през лятото клубът постигна нова сделка с Милан. През настоящата кампания 26-годишният италианец е записал общо 25 мача, в които има три гола и две асистенции. Преди пристигането си на “Ренато Дал’Ара”, полузащитникът беше пращан под наем в Тернана, Порденоне, Специя и Торино.

Снимки: Gettyimages

