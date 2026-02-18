Милан с шанс да върне интригата в битката за Скудетото

Милан и Комо ще се изправят един срещу друг в отложен мач от 24-тия кръг на италианската Серия "А" на 18 февруари 2026 г. Двубоят ще започне в 21:45 часа на стадион "Джузепе Меаца". Мачът е с изключително висок заряд, тъй като залогът и за двата тима е сериозен.

В момента Милан изостава на 8 точки зад лидера в таблицата Интер. "Росонерите" обаче са с мач по-малко и ако спечелят днес, ще получат шанс да съкратят тази разлика и отново да върнат интригата в битката за Скудетото. За Комо обаче мачът също е важен, тъй като тимът се бори за място в евротурнирите и се нуждае от всяка възможна точка, която може да спечели.

Милан заема второто място в класирането с 53 точки след изиграни 24 мача, с отбелязани 40 гола и допуснати 18. "Росонерите" са в отлична позиция да атакуват върха, като продължават да поддържат силна защита и ефективно нападение.

Комо впечатлява с представянето си, заемайки седмата позиция с 41 точки от същия брой мачове. Отборът на Фабрегас има почти идентичен защитен баланс с Милан (38 отбелязани и 18 допуснати гола), което показва стабилността на тима.

Милан е в отлична форма с четири победи и едно равенство в последните си пет мача. "Дяволите" победиха Пиза с 2:1 (на 13.02.2026), преди това разгромиха Болоня като гост с 3:0 (на 03.02.2026). Също така завършиха наравно с Рома 1:1 (на 25.01.2026) и записаха две поредни победи - срещу Лече с 1:0 (на 18.01.2026) и срещу същия този Комо с 3:1 (на 15.01.2026).

Комо показва непостоянство с две победи, две равенства и една загуба. Отборът загуби последния си мач срещу Фиорентина с 1:2 (на 14.02.2026), преди това завърши наравно с Наполи 1:1 за Купата на Италия (на 10.02.2026) и с Аталанта 0:0 в шампионата (на 01.02.2026). Впечатляващи бяха победите им срещу Фиорентина с 3:1 за Купата (на 27.01.2026) и разгромът над Торино с 6:0 (на 24.01.2026).

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Милан има категорично предимство с пет победи. Най-скорошната среща се състоя на 15 януари 2026 г., когато Милан победи Комо като гост с 3:1 в мач от Серия "А". По-рано през сезон 2024/2025, "росонерите" отново надделяха с 2:1 на "Джузепе Меаца" (на 15.03.2025) и с 2:1 като гости (на 14.01.2025). Историческите данни показват, че Милан е доминирал и в по-далечното минало, с победи от 2:0 (на 03.05.2003) и 2:1 (на 15.12.2002). Тази статистика ясно показва, че Комо има сериозни трудности срещу миланския гранд.

Масимилиано Алегри отново има да решава доста проблеми около състава си. Адриен Рабио пропуска срещата поради наказание. Сантиаго Хименес е аут поради травма в глезена. Кристиан Пулишич е под въпрос за мача, въпреки че се завърна в тренировъчния процес, но все още не е в оптимална кондиция. Никлас Фюлкруг и Страхиня Павлович също е малко вероятно е да вземат участие поради физически проблеми.

Все пак при "росонерите" има и добри новини. Рафаел Леао тренира с групата и се очаква да бъде в състава, въпреки скорошни оплаквания от възпаление. Алексис Салемакерс поднови пълноценни тренировки и вероятно ще бъде на разположение, макар и по-скоро като резерва. Фикайо Томори пък се завръща се в игра след изтърпяно наказание.

Сеск Фабрегас също има някои ограничения, макар и не чак толкова сериозни. Голямата липса за гостите ще бъда Алваро Мората. Нападателят няма да може да се изправи срещу бившия си клуб поради червен картон, получен в предходния мач срещу Фиорентина. Асане Диао пропуска срещата поради мускулна контузия. Едоардо Голданига пък е извън строя с травма в петата.