Божкилов: Първенството и Европа си остават основна задача, но няма да им дадем Купата

  • 18 фев 2026 | 13:05
Шефът на скаутския отдел на Лудогорец Димитър Божкилов говори след тегления днес жребий за 1/2-финалите за Sesame Купа на България. “Орлите” ще се изправят срещу ЦСКА в битка за финала.

“ЦСКА са в подем в момента, така че не бих казал кой би бил най-тежкият съперник. Всеки, който е достигнал дотук, е заслужил. ЦСКА е един от големите отбори в България с добра селекция. Сглобяват по-добър отбор. Шансовете са 50/50. Знаете, ние имаме доста двубои. Има възстановяване, контузии, наказани футболисти. Първенството и Европа си остават основна задача. Ще бъде интересно. Това е важно да има интересен шампионат и купа. В Европа също носим пари на българските клубовете. Някои ни харесват, други не. Опитваме се винаги да надграждаме и да изиграем добри мачове с ЦСКА.

Лудогорец винаги гони номер 1, но няма да им дадем купата. Ще направим всичко възможно да отстраним отново ЦСКА.

Когато сме първи - защо пак сме първи, когато не сме - защо не сме. Бяхме с доста контузени първия полусезон, решихме да дадем шанс на по-млади момчета, които се справиха. Мисля, че ще успеем да наваксаме и да покажем лицето, което Лудогорец може.

Ние имаме 23 чужденци, така че трудно, но още има време. До 24 сме отворени за трансфери. Ще се опитаме да направим най-доброто. Най-добрите футболисти в отбора не бихме ги продали в този момент.

Надявам се да спечелим срещу Ференцварош. Имахме мачове, в които играхме по-добре от тях и те ни победиха. В друго бяхме 50 на 50, а ние ги взехме. В Европа виждате, че са много равностойни отборите. Когато сме победили Селта, който се представя добре в Ла Лига, не мисля, че има от какво да се притесняваме. Това, че ни биха в Унгария два пъти ни амбицира”, заяви Божкилов.

