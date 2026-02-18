Ето колко пари е спечелил Лудогорец до момента от Европа

Лудогорец излезе от основната фаза на Лига Европа по драматичен начин, като завърши на 22-о място от всички 36 участници. Този успех гарантира на "орлите" плейофи към 1/8-финалите, където съпрник ще бъде до болка познатият Ференцварош.

Специализираният футболен сайт Football Meets Data направи разбивка на приходите за всяка една страна, която е имала свой представител в основните фази на трите евротурнира - Шампионска лига, Лига Европа и Лига на конференциите, като България се нарежда на 28-о място от 39 страни, които са имали свой представител в основните фази. Точният приход, който е спечелил единственият ни участник Лудогорец, е 10.2 млн. евро.

От УЕФА разкриват и как точно се генерира тази сума - спечелени точки, позиция в класирането, бонус за класиране на плейофите, ТВ права, 5-годишен коефицент на държавата, 10-годишен клубен коефициент, стартов приход за класирането на в Лига Европа, както и приход за участие в квалификационните кръгове.

Конкретно само в Лига Европа Лудогорец е 28-и по приходи. Лидер е Рома, следван от Лион и Астън Вила. Тези три тима са изкарали повече от втория по сила турнир, отколкото например Кайрат в основната фаза на Шампионската лига.

Логично в класацията по приходи номер 1 са английските клубове, които са спечелили впечатляващите 568.8 млн. евро. Следват испанските, но много назад, с 357.2 млн. евро, и германските - с 331.6 млн. евро. Топ 10 се допълва от Италия (298.4 млн. евро), Франция (248.1 млн. евро), Португалия (160.1 млн. евро), Нидерландия (128.7 млн. евро), Белгия (91.6 млн. евро), Гърция (78.6 млн. евро) и Турция (66.7 млн. евро).