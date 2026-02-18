Популярни
Ето колко пари е спечелил Лудогорец до момента от Европа

  • 18 фев 2026 | 09:57
Ето колко пари е спечелил Лудогорец до момента от Европа

Лудогорец излезе от основната фаза на Лига Европа по драматичен начин, като завърши на 22-о място от всички 36 участници. Този успех гарантира на "орлите" плейофи към 1/8-финалите, където съпрник ще бъде до болка познатият Ференцварош.

Лудогорец отказал солидна оферта за крило
Лудогорец отказал солидна оферта за крило

Специализираният футболен сайт Football Meets Data направи разбивка на приходите за всяка една страна, която е имала свой представител в основните фази на трите евротурнира - Шампионска лига, Лига Европа и Лига на конференциите, като България се нарежда на 28-о място от 39 страни, които са имали свой представител в основните фази. Точният приход, който е спечелил единственият ни участник Лудогорец, е 10.2 млн. евро.

От УЕФА разкриват и как точно се генерира тази сума - спечелени точки, позиция в класирането, бонус за класиране на плейофите, ТВ права, 5-годишен коефицент на държавата, 10-годишен клубен коефициент, стартов приход за класирането на в Лига Европа, както и приход за участие в квалификационните кръгове.

Конкретно само в Лига Европа Лудогорец е 28-и по приходи. Лидер е Рома, следван от Лион и Астън Вила. Тези три тима са изкарали повече от втория по сила турнир, отколкото например Кайрат в основната фаза на Шампионската лига.

Логично в класацията по приходи номер 1 са английските клубове, които са спечелили впечатляващите 568.8 млн. евро. Следват испанските, но много назад, с 357.2 млн. евро, и германските - с 331.6 млн. евро. Топ 10 се допълва от Италия (298.4 млн. евро), Франция (248.1 млн. евро), Португалия (160.1 млн. евро), Нидерландия (128.7 млн. евро), Белгия (91.6 млн. евро), Гърция (78.6 млн. евро) и Турция (66.7 млн. евро).

