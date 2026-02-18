Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Лудогорец постави цена на новата си звезда

Лудогорец постави цена на новата си звезда

  • 18 фев 2026 | 09:09
  • 3084
  • 3

Интересът към атакуващият халф на Лудогорец Петър Станич се увеличава лавинообразно. Сърбинът прави изключително силен сезон. Той е голмайстор в Лига Европа със 7 попадения и веднага попадна в радара на редица клубове. Сред проявяващите сериозен апитет към него са Бетис и Севиля. Очаква се 24-годишният Станич да получи и дебютна повиквателна за националния отбор на Сърбия за турне в Катар с домакините и Саудитска Арабия в края на март.

"Би Би Си" посочи Лудогорец като пример за проблемите на европейския футбол
"Би Би Си" посочи Лудогорец като пример за проблемите на европейския футбол

Силните игри на офанзивния халф са довели до поставянето на доста висока цена за правата му. Според „Тема Спорт“ Лудогорец ще иска над 10 милиона евро за „златната си кокошка“, като евентуален негов трансфер може да бие рекорда на Игор Тиаго, който бе продаден на Брюж за 11 милиона евро през лятото на 2023 г.

Допълнителен плюс при сделка за Петар Станич е, че сърбинът има и паспорт от ЕС – хърватски. Известно е колко силни са сръбските агенти и как се котират техните футболисти в Европа. Договорът на атакуващият халф с Лудогорец е до юни 2028 г. Той бе привлечен миналото лято от сръбския ТСЦ Бачка Топола, като разградчани платиха за правата му 1,8 милиона евро. Станич е юноша на Цървена звезда, който обаче се отказва от него през 2023 г. и го продава на ТСЦ за 200 хиляди евро.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Новите в Спартак (Плевен)

Новите в Спартак (Плевен)

  • 18 фев 2026 | 09:34
  • 375
  • 0
Лудогорец отказал солидна оферта за крило

Лудогорец отказал солидна оферта за крило

  • 18 фев 2026 | 09:25
  • 743
  • 1
Левски почете паметта на Апостола

Левски почете паметта на Апостола

  • 18 фев 2026 | 09:22
  • 574
  • 1
Левски започва преговори с Макун

Левски започва преговори с Макун

  • 18 фев 2026 | 09:15
  • 689
  • 0
Живко Бояджиев: През пролетта ще ни е по-трудно

Живко Бояджиев: През пролетта ще ни е по-трудно

  • 18 фев 2026 | 09:08
  • 342
  • 0
Илиян Станчев: Треньорският тандем Невен Венков – Тихомир Кънев си свърши работата

Илиян Станчев: Треньорският тандем Невен Венков – Тихомир Кънев си свърши работата

  • 18 фев 2026 | 09:04
  • 293
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

На 7 българи ще стискаме палци днес на Игрите в Милано - Кортина 2026

На 7 българи ще стискаме палци днес на Игрите в Милано - Кортина 2026

  • 18 фев 2026 | 07:11
  • 9606
  • 2
Ден 12 на Милано – Кортина 2026: Девет комплекта медали ще бъдат раздадени днес

Ден 12 на Милано – Кортина 2026: Девет комплекта медали ще бъдат раздадени днес

  • 18 фев 2026 | 07:40
  • 3038
  • 0
Втора порция плейофни битки в Шампионската лига

Втора порция плейофни битки в Шампионската лига

  • 18 фев 2026 | 08:04
  • 3297
  • 2
Реал излъга Бенфика в първия мач от плейофите след скандали, расизъм и червени картони

Реал излъга Бенфика в първия мач от плейофите след скандали, расизъм и червени картони

  • 18 фев 2026 | 00:23
  • 54332
  • 225
ПСЖ показа защо е шампион на Европа, Монако трябва много да съжалява

ПСЖ показа защо е шампион на Европа, Монако трябва много да съжалява

  • 17 фев 2026 | 23:54
  • 41871
  • 3
Галатасарай нанесе тежък удар на Ювентус след четири гола през втората част

Галатасарай нанесе тежък удар на Ювентус след четири гола през втората част

  • 17 фев 2026 | 21:37
  • 50907
  • 85