Лудогорец постави цена на новата си звезда

Интересът към атакуващият халф на Лудогорец Петър Станич се увеличава лавинообразно. Сърбинът прави изключително силен сезон. Той е голмайстор в Лига Европа със 7 попадения и веднага попадна в радара на редица клубове. Сред проявяващите сериозен апитет към него са Бетис и Севиля. Очаква се 24-годишният Станич да получи и дебютна повиквателна за националния отбор на Сърбия за турне в Катар с домакините и Саудитска Арабия в края на март.

"Би Би Си" посочи Лудогорец като пример за проблемите на европейския футбол

Силните игри на офанзивния халф са довели до поставянето на доста висока цена за правата му. Според „Тема Спорт“ Лудогорец ще иска над 10 милиона евро за „златната си кокошка“, като евентуален негов трансфер може да бие рекорда на Игор Тиаго, който бе продаден на Брюж за 11 милиона евро през лятото на 2023 г.

Допълнителен плюс при сделка за Петар Станич е, че сърбинът има и паспорт от ЕС – хърватски. Известно е колко силни са сръбските агенти и как се котират техните футболисти в Европа. Договорът на атакуващият халф с Лудогорец е до юни 2028 г. Той бе привлечен миналото лято от сръбския ТСЦ Бачка Топола, като разградчани платиха за правата му 1,8 милиона евро. Станич е юноша на Цървена звезда, който обаче се отказва от него през 2023 г. и го продава на ТСЦ за 200 хиляди евро.