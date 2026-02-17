"Би Би Си" посочи Лудогорец като пример за проблемите на европейския футбол

Популярни
  • 17 фев 2026 | 16:27
  • 3278
  • 3

В анализ на "Би Би Си" Лудогорец е използван като пример за разликата между богатите и бедните клубове в Европа. Авторитетната английска медия посочва, че на много места из континента има отбори, които доминират на местно ниво от години, но не успяват да оставят следа в евротурнирите.

"Лудогорец отпразнува 14-та поредна титла на България миналото лято и се доближи на една от световния рекорд, който се държи от Тафеа от Вануато - остров в Тихия океан. Доминацията на местно ниво не се пренася на европейска сцена. Повече от десетилетие "орлите" са прекалено силни за конкурентите си в България, но не достатъчно силни, за да притесняват елита на Европа. Това нагледно показва неравенството в деликатната екосистема на европейския футбол", се казва в материала на британците.

На върха на хранителната верига Шампионска лига започна като турнир за шампиони на страните си през 1992 г., а този сезон в него участват шест английски отбора, пет испански и по четири от Италия и Германия. Четири държави представят повече от половината отбори в основната фаза, която включва 36 тима.

С нарастването на броя участници и наградния фонд кръгът от победители намалява. Само Байерн (Мюнхен) и Пари Сен Жермен нарушиха доминацията на английски и испанския отбори през последните 15 години. Италиански тим за последно спечели през 2010 г. Ще бъде шок, ако някои от бившите шампиони, като Марсилия, Аякс или Порто, спечели турнира в близко бъдеще. Да не говорим за тимове като ПСВ Айндховен или Цървена звезда.

Новият формат на турнира позволи на повече клубове да участват, да изиграят повече мачове и да постигат повече изненади. Този сезон Бодьо/Глимт победи Манчестър Сити и Атлетико Мадрид и се класира за плейофите. Въпреки това Аякс, през 2019 г., е единственият отбор извън петте големи европейски първенства, който е достигал до полуфиналите през последните две десетилетия. За последните четири сезона само Бенфика (на два пъти) е успявал да стигне до четвъртфиналите.

От УЕФА признават, че има неравенство, но го определят като "сложно предизвикателство". Според централата структурните различия между първенствата и клубовете се влияят от множество фактори - локален пазар, комерсиален потенциал, история и статут на клубовете и първенствата.

Анализът продължава с френското първенство, където Пари Сен Жермен спечели 12 титли в последните 14 години, и заключението, че хората не искат да гледат състезания, в които знаят кой ще спечели.

Освен Лудогорец има още няколко доминанта в първенствата си. Цървена звезда е с осем поредни титли в Сърбия, а Ференцварош и Слован (Братислава) са в серия от седем поредни триумфа в Унгария и Словакия. Нито един от тези клубове не достигна до основната фаза на Шампионска лига този сезон. Три от тях са на плейофите в Лига Европа, а Слован не продължи в Лига на конференциите. "Разликата е толкова голяма, че вероятно никога няма да я наваксаме", е заключението на изпълнителния директор на Ференцварош Пал Орос.

