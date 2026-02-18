Николай Христозов за нагласата на Героя

Резултатите от първата половина на настоящия сезон отредиха на Сливнишки герой (Сливница) позиция в средата на Югозападната Трета лига.

Старши треньорът Николай Христозов коментира пред Sportal.bg готовността и амбициите за пролетния полусезон.

„Подготовката ни протече нормално. Можеше и по-добре, но атмосферните условия не го позволиха. Каквото не успяхме да свършим, ще го наваксваме в движение. В селекцията заложихме на младостта. Привлякохме момчета, които да развиваме и разчитаме за напред. Във всеки мач от първенството ще излизаме с амбицията да го спечелим. Ще се стремим да се изкачим по-нагоре в класирането“.

