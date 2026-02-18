Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Сливнишки герой
  3. Николай Христозов за нагласата на Героя

Николай Христозов за нагласата на Героя

  • 18 фев 2026 | 08:55
  • 259
  • 0

Резултатите от първата половина на настоящия сезон отредиха на Сливнишки герой (Сливница) позиция в средата на Югозападната Трета лига.

Старши треньорът Николай Христозов коментира пред Sportal.bg готовността и амбициите за пролетния полусезон.

„Подготовката ни протече нормално. Можеше и по-добре, но атмосферните условия не го позволиха. Каквото не успяхме да свършим, ще го наваксваме в движение. В селекцията заложихме на младостта. Привлякохме момчета, които да развиваме и разчитаме за напред. Във всеки мач от първенството ще излизаме с амбицията да го спечелим. Ще се стремим да се изкачим по-нагоре в класирането“.

Снимка: ФК Ботев Ихтиман - фейсбук

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Новите в Спартак (Плевен)

Новите в Спартак (Плевен)

  • 18 фев 2026 | 09:34
  • 372
  • 0
Лудогорец отказал солидна оферта за крило

Лудогорец отказал солидна оферта за крило

  • 18 фев 2026 | 09:25
  • 730
  • 1
Левски почете паметта на Апостола

Левски почете паметта на Апостола

  • 18 фев 2026 | 09:22
  • 573
  • 1
Левски започва преговори с Макун

Левски започва преговори с Макун

  • 18 фев 2026 | 09:15
  • 682
  • 0
Лудогорец постави цена на новата си звезда

Лудогорец постави цена на новата си звезда

  • 18 фев 2026 | 09:09
  • 3050
  • 1
Живко Бояджиев: През пролетта ще ни е по-трудно

Живко Бояджиев: През пролетта ще ни е по-трудно

  • 18 фев 2026 | 09:08
  • 339
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

На 7 българи ще стискаме палци днес на Игрите в Милано - Кортина 2026

На 7 българи ще стискаме палци днес на Игрите в Милано - Кортина 2026

  • 18 фев 2026 | 07:11
  • 9577
  • 2
Ден 12 на Милано – Кортина 2026: Девет комплекта медали ще бъдат раздадени днес

Ден 12 на Милано – Кортина 2026: Девет комплекта медали ще бъдат раздадени днес

  • 18 фев 2026 | 07:40
  • 3026
  • 0
Втора порция плейофни битки в Шампионската лига

Втора порция плейофни битки в Шампионската лига

  • 18 фев 2026 | 08:04
  • 3283
  • 2
Реал излъга Бенфика в първия мач от плейофите след скандали, расизъм и червени картони

Реал излъга Бенфика в първия мач от плейофите след скандали, расизъм и червени картони

  • 18 фев 2026 | 00:23
  • 54300
  • 225
ПСЖ показа защо е шампион на Европа, Монако трябва много да съжалява

ПСЖ показа защо е шампион на Европа, Монако трябва много да съжалява

  • 17 фев 2026 | 23:54
  • 41843
  • 3
Галатасарай нанесе тежък удар на Ювентус след четири гола през втората част

Галатасарай нанесе тежък удар на Ювентус след четири гола през втората част

  • 17 фев 2026 | 21:37
  • 50880
  • 85