Ботев (Ихтиман) удари Героя

Ботев (Ихтиман) се наложи с 2:0 над Сливнишки герой (Сливница) в приятелска среща, играна на Националната футболна база „Бояна“. Стана динамичен двубой, с голови положения пред вратите. Борислав Балджийски осигури успеха с двете си попадения. Той откри резултата, половин час след първи съдийски сигнал. В началото на второто полувреме Христо Панчев изпълни дузпа, но ихтиманския вратар Иван Дерменджиев спаси. После Балджийски постави точка на спора с втория си гол. Треньорите пуснаха в игра всичките си футболисти, попаднали в групата за контролата.