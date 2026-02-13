Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Ихтиман)
  3. Ботев (Ихтиман) удари Героя

Ботев (Ихтиман) удари Героя

  • 13 фев 2026 | 15:56
  • 253
  • 0
Ботев (Ихтиман) удари Героя

Ботев (Ихтиман) се наложи с 2:0 над Сливнишки герой (Сливница) в приятелска среща, играна на Националната футболна база „Бояна“. Стана динамичен двубой, с голови положения пред вратите. Борислав Балджийски осигури успеха с двете си попадения. Той откри резултата, половин час след първи съдийски сигнал. В началото на второто полувреме Христо Панчев изпълни дузпа, но ихтиманския вратар Иван Дерменджиев спаси. После Балджийски постави точка на спора с втория си гол. Треньорите пуснаха в игра всичките си футболисти, попаднали в групата за контролата.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Димитров: Силите са балансирани, Исландия бележи исторически възход, елиминира Англия

Димитров: Силите са балансирани, Исландия бележи исторически възход, елиминира Англия

  • 13 фев 2026 | 14:59
  • 4087
  • 5
БФС: Два спестни червени картона на Лудогорец - Левски и никаква засада на Ботев - Локо

БФС: Два спестни червени картона на Лудогорец - Левски и никаква засада на Ботев - Локо

  • 13 фев 2026 | 14:32
  • 15921
  • 40
Андрей Петров: България ще има институт по спортни науки

Андрей Петров: България ще има институт по спортни науки

  • 13 фев 2026 | 14:11
  • 386
  • 1
"Червено" дерби: ЦСКА 1948 – ЦСКА и фен игра за 65-инчов 4K Ultra HD телевизор

"Червено" дерби: ЦСКА 1948 – ЦСКА и фен игра за 65-инчов 4K Ultra HD телевизор

  • 13 фев 2026 | 13:48
  • 1850
  • 3
Косич респектира: Уважавайте противника, така се става велик отбор

Косич респектира: Уважавайте противника, така се става велик отбор

  • 13 фев 2026 | 13:26
  • 962
  • 2
Добруджа представи още един португалец

Добруджа представи още един португалец

  • 13 фев 2026 | 13:20
  • 1288
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

БФС: Два спестни червени картона на Лудогорец - Левски и никаква засада на Ботев - Локо

БФС: Два спестни червени картона на Лудогорец - Левски и никаква засада на Ботев - Локо

  • 13 фев 2026 | 14:32
  • 15921
  • 40
Ебонг за първия си гол с ЦСКА: Беше лудо, наистина бях толкова щастлив

Ебонг за първия си гол с ЦСКА: Беше лудо, наистина бях толкова щастлив

  • 13 фев 2026 | 16:34
  • 1008
  • 0
Антонио Бенариво: През 1994-та гледахме на България като отбор, който може да стане световен шампион

Антонио Бенариво: През 1994-та гледахме на България като отбор, който може да стане световен шампион

  • 13 фев 2026 | 07:30
  • 21752
  • 39
България започва с две домакинства в Лигата на нациите

България започва с две домакинства в Лигата на нациите

  • 13 фев 2026 | 10:55
  • 17119
  • 23
Ето какво направиха българските спортисти в Милано - Кортина днес

Ето какво направиха българските спортисти в Милано - Кортина днес

  • 13 фев 2026 | 16:20
  • 20699
  • 9
Ден 7 в Милано – Кортина: Второ злато за Австралия на Игрите в Италия

Ден 7 в Милано – Кортина: Второ злато за Австралия на Игрите в Италия

  • 13 фев 2026 | 16:24
  • 8615
  • 1