  1. Sportal.bg
  2. Сливнишки герой
  3. Героя се справи с Ком

Героя се справи с Ком

  • 7 фев 2026 | 19:22
  • 491
  • 0
Героя се справи с Ком

Сливнишки герой (Сливница) спечели приятелската среща в Годеч с 4:2 над местния Ком. Стана интересна контрола, в която Николай Христозов пусна в игра всички футболисти от сливнишкия тим. Домакините поведоха с гол от дузпа, реализирана четвърт час от началото. Скоро обаче, Георги Илиев възстанови равенството. Йордан Тодоров направи обрата – 1:2 в 31-ата минута. В началото на второто полувреме стана 2:2. После Давид Димитров изведе напред Сливнишки герой. Христо Панчев фиксира окончателното 2:4. По веднъж съперниците уцелиха гредите. Имаше и други критични моменти пред вратите.

