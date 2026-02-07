Героя се справи с Ком

Сливнишки герой (Сливница) спечели приятелската среща в Годеч с 4:2 над местния Ком. Стана интересна контрола, в която Николай Христозов пусна в игра всички футболисти от сливнишкия тим. Домакините поведоха с гол от дузпа, реализирана четвърт час от началото. Скоро обаче, Георги Илиев възстанови равенството. Йордан Тодоров направи обрата – 1:2 в 31-ата минута. В началото на второто полувреме стана 2:2. После Давид Димитров изведе напред Сливнишки герой. Христо Панчев фиксира окончателното 2:4. По веднъж съперниците уцелиха гредите. Имаше и други критични моменти пред вратите.