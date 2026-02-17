Познат опонент застава на пътя на Пари Сен Жермен към 1/8-финалите

Старите познайници Монако и Пари Сен Жермен ще се изправят един срещу друг, този път в мач от плейофната фаза на Шампионска лига за сезон 2025/2026. Двубоят е насрочен за 17 февруари 2026 г. от 22:00 часа на стадион "Луи II". Срещата ще бъде ръководена от испанския рефер Хесус Хил Мансано.

В груповата фаза на Шампионска лига Монако завърши на 21-ва позиция с 10 точки от 8 изиграни мача, като отбеляза 8 гола и допусна 14. Пари Сен Жермен също не се представи според очакванията и завърши на 11-то място с 14 точки от същия брой срещи, с впечатляващи 21 отбелязани гола и 11 допуснати.

Монако идва с променливи резултати в последните си пет срещи. Отборът записа победа срещу Нант (3:1) на 13 февруари в Лига 1, преди това завърши наравно с Ница (0:0) на 8 февруари. Монегаските претърпяха загуба от Страсбург (1:3) на 5 февруари в Купата на Франция, но преди това постигнаха убедителна победа срещу Рен (4:0) на 31 януари. В последния си мач от Шампионска лига, Монако завърши наравно с Ювентус (0:0) на 28 януари.

От своя страна, Пари Сен Жермен също показва непостоянство, като загуби последния си мач срещу Рен (1:3) на 13 февруари, но преди това разгроми Марсилия (5:0) на 8 февруари. Парижани победиха и Страсбург (2:1) на 1 февруари, завършиха наравно с Нюкасъл (1:1) в Шампионска лига на 28 януари и победиха Оксер (1:0) на 23 януари.

Двата тима имат богата история на сблъсъци помежду си. В последните пет директни мача между двата отбора, Пари Сен Жермен има лек превес с две победи срещу една за Монако и две равенства. Най-скорошната среща между тях се състоя на 29 ноември 2025 г. в Лига 1, когато монагеските победиха с 1:0. Преди това, на 7 февруари 2025 г., ПСЖ спечели убедително с 4:1 в мач от Лига 1. В двубоя за Суперкупата на Франция на 5 януари 2025 г., парижани надделяха с минималното 1:0. На 18 декември 2024 г. в Лига 1, играчите на Луис Енрике отново победиха с 4:2 при гостуването си в Монако. Най-старата от последните пет срещи, на 1 март 2024 г., завърши без победител - 0:0.

Домакините са в истинска криза с контузени играчи, като цели шест футболисти може да отсъстват. Вратарят Лукас Храдецки, Такуми Минамино и Мохамед Салису са аут заради контузии в коленете. Пол Погба и Ерик Дайър също са извън строя с травми в прасците. Под въпрос остават Магнес Аклиуш и Ламин Камара, които бяха принудително заменени в последния мач срещу Нант и участието им е несигурно. Въпреки че Александър Головин получи червен картон в първенството, наказанието му не важи за Шампионската лига и той ще може да играе.

Луис Енрике има по-малко, но съществени липси в състава си. Крилото Кентен Нджанту е аут след операция на бедрото, а Фабиан Руис продължава да се лекува от травма в коляното. Очаква се Хвича Кварацхелия да бъде напълно готов за мача, въпреки лека травма в глезена наскоро. Жоао Невеш също е в групата, след като болките в рамото му от мача с Рен се оказаха по-леки от очакваното.