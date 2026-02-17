Треньорът на Фратрия: Ще се борим за промоция, докато имаме математически шансове

Наставникът на Фратрия Алексей Савинов сподели след равенството 1:1 с Етър, че тимът му ще се бори за място в елита, докато има математически шансове за това.

„Винаги искаме да печелим мачовете. Спечелихме една точка. Играта беше наравно. Нашият съперник контролираше повече топката и бяхме готови за това. Липсваха ни много точни подавания. Бяхме невнимателни в защита и допуснахме гол, ни благодаря на момчетата за характера. Не искам да коментирам съдийството, защото не това е нашата работа. Времето беше еднакво за двата отбора и ни затрудни. Етър играе много хубав футбол. Докато имаме математически шанс да влезем в елита, ще се борим за това. Имаме трима контузени след мача“.