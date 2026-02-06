Популярни
  • 6 фев 2026 | 18:19
  • 159
  • 0
Фратрия подписа с украински халф

Фратрия официално представи нов играч. “Братлетата” се подсилват с халфа Тимур Кораблин. Украинецът има 59 мача в елита на своята страна, а последно е играл в Кривбас.

Двама млади украинци на проби във Фратрия

Ето какво пишат от Фратрия:

ОФИЦИАЛНО! Фратрия подписа нов играч — централен полузащитник!

Футболен клуб Фратрия с радост представя ново попълнение в центъра на терена — Тимур Кораблин. Добре дошъл в нашето семейство!

Тимур е украински полузащитник със солиден опит на високо ниво. В своята кариера той е защитавал цветовете на силни клубове като Заря Луганск, Ворскла, Минай и Кривбас, а в украинската Премиер лига е изиграл около 59 мача, доказвайки своята класа, постоянство и футболна интелигентност.

Ние последователно подсилваме състава си с качествени футболисти, готови да се борят, да се развиват и да дават всичко за отбора.

Добре дошъл, Тимур Кораблин, в нашето семейство!

Сърце, душа, само Фратрия

