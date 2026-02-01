Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Фратрия
  3. Двама млади украинци на проби във Фратрия

Двама млади украинци на проби във Фратрия

  • 1 фев 2026 | 17:02
  • 227
  • 0
Двама млади украинци на проби във Фратрия

По време на подготвителния лагер на Фратрия в Турция с отбора тренират двама перспективни млади футболисти от Украйна - Евгений Луценко и Денис Васин. Играчите са на проби, тренират наравно с тима и получават възможност да се покажат както в тренировъчния процес, така и в контролните срещи.

Треньорският щаб внимателно следи тяхното развитие, след което ще бъде взето решение дали клубът ще подпише договори с тях.

Фратрия назначи нов шеф на ДЮШ
Фратрия назначи нов шеф на ДЮШ

"Пожелаваме на Евгений и Денис успех и пълна концентрация - всичко е в техните ръце", пишат от клуба.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Левски (Карлово) се раздели с трима

Левски (Карлово) се раздели с трима

  • 1 фев 2026 | 13:44
  • 855
  • 1
ОФК Костинброд пропусна много и загуби

ОФК Костинброд пропусна много и загуби

  • 1 фев 2026 | 13:34
  • 755
  • 2
Черно море с 12 юноши за пролетта

Черно море с 12 юноши за пролетта

  • 1 фев 2026 | 13:27
  • 791
  • 0
Левски все по-близо до трансфер №3 през зимата

Левски все по-близо до трансфер №3 през зимата

  • 1 фев 2026 | 13:25
  • 31640
  • 42
Марица (Пловдив) победи дубъла на Славия

Марица (Пловдив) победи дубъла на Славия

  • 1 фев 2026 | 13:24
  • 682
  • 0
Зимна подготовка на отборите от efbet Лига (обновена)

Зимна подготовка на отборите от efbet Лига (обновена)

  • 1 фев 2026 | 12:15
  • 67592
  • 16
Виж всички

Водещи Новини

Сираков за VAR съдията на двубоя с Лудогорец: Не е случайно! Това е тест дали внимаваме в детайлите

Сираков за VAR съдията на двубоя с Лудогорец: Не е случайно! Това е тест дали внимаваме в детайлите

  • 1 фев 2026 | 14:28
  • 23259
  • 78
Джокович започна брилянтно, но Алкарас го сломи за исторически триумф в Мелбърн!

Джокович започна брилянтно, но Алкарас го сломи за исторически триумф в Мелбърн!

  • 1 фев 2026 | 13:45
  • 52728
  • 83
Дузпа след 100 минути и два червени картона спасиха Реал Мадрид от нова издънка

Дузпа след 100 минути и два червени картона спасиха Реал Мадрид от нова издънка

  • 1 фев 2026 | 17:07
  • 20595
  • 0
Левски все по-близо до трансфер №3 през зимата

Левски все по-близо до трансфер №3 през зимата

  • 1 фев 2026 | 13:25
  • 31640
  • 42
Ман Юнайтед 2:1 Фулъм, отмениха гол на "котиджърс"

Ман Юнайтед 2:1 Фулъм, отмениха гол на "котиджърс"

  • 1 фев 2026 | 15:59
  • 6653
  • 15
Джокович към Надал и Алкарас: Днес бяхте двама на един, не е честно

Джокович към Надал и Алкарас: Днес бяхте двама на един, не е честно

  • 1 фев 2026 | 14:22
  • 11321
  • 5