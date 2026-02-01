Двама млади украинци на проби във Фратрия

По време на подготвителния лагер на Фратрия в Турция с отбора тренират двама перспективни млади футболисти от Украйна - Евгений Луценко и Денис Васин. Играчите са на проби, тренират наравно с тима и получават възможност да се покажат както в тренировъчния процес, така и в контролните срещи.

Треньорският щаб внимателно следи тяхното развитие, след което ще бъде взето решение дали клубът ще подпише договори с тях.

Фратрия назначи нов шеф на ДЮШ

"Пожелаваме на Евгений и Денис успех и пълна концентрация - всичко е в техните ръце", пишат от клуба.