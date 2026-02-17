11-те на Етър и Фратрия

Етър и Фратрия слагат край на първия пролетен кръг във Втора лига. Двубоят на стадион "Ивайло" във Велико Търново стартира в 17:30 ч., а главен съдия е Георги Стоянов.

"Болярите" заемат 12-ата позиция във временното класиране, докато гостите се намират на второ място, на 9 точки от лидера Дунав (Русе).

Етър - Фратрия



Стартови състави:

Етър: 23. Никола Виденов, 17. Атанас Атанасов, 13. Анастас Пемперски, 4. Георги Александров, 77. Мартин Николов, 7. Росен Иванов, 8. Виктор Василев, 16. Стелиян Добрев, 21. Ивайло Марков, 9. Тома Ушагелов, 27. Стивън Стоянчов;

Фратрия: 33. Игор Мостовей, 3. Александър Ангелов, 6. Александър Цветков, 90. Вадим Дижинари, 13. Архан Исуф, 7. Айвън Ангелов, 23. Иван Брикнер, 11. Виктор Митев, 15. Мирослав Маринов, 25. Даниел Халачев, 19. Стефан Статев.