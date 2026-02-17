Странният случай на Микаела Шифрин - доминация без злато

Микаела Шифрин е най-доминиращата състезателка в историята на слалома в алпийските ски, като държи рекордите за победи в Световната купа (71) и малки кристални глобуси в слалома (9), както и четири световни титли.

Въпреки това американската звезда за последно се качи на олимпийския подиум в любимата си дисциплина преди 12 години, когато още като тийнейджърка стана най-младата олимпийска шампионка в слалома по склоновете на Роза Хутор на Сочи 2014.

We’ve been cheering on Mikaela Shiffrin at the Winter Olympics! A two-time Olympic gold medalist and one of the most decorated alpine skiers in history, she has shared her experience and challenges with anxiety.https://t.co/yLkbFSDBfk pic.twitter.com/6SBjOnOqzl — Child Mind Institute (@childmindinst) February 16, 2026

На Пьонгчанг 2018 тя спечели два медала, но в слалома в Йонгпьонг остана извън подиума с едва 0,08 секунди. Четири години по-късно, в Пекин, отново беше фаворит преди старта, но състезанието ѝ приключи само след няколко секунди, след като записа второ незавършване (DNF) на тези Игри.

Шифрин пристига в Кортина след седем победи и едно второ място в стартове от Световната купа, но представянето ѝ в слалома от отборната комбинация далеч не беше впечатляващо – тя записа едва четвъртото най-бавно време и остана извън подиума.

Микаела Шифрин: Винаги има какво да се научи, трябва да се адаптирам към условията

След 11-тото си място в гигантския слалом 30-годишната състезателка обясни как няколко „дестабилизиращи фактора“, включително състоянието на трасето, са повлияли на представянето ѝ:

„Имаше много завои, в които бях доста бърза в деня на отборната комбинация, но и няколко, в които допуснах грешки – имаше просто несъответствие. Това беше комбинация от няколко неща – настройка на екипировката, условия и ядро на стабилност. А и менталната ми настройка не съвпадна с деня. Така че подхождам с отворени очи към факта, че може да видим много подобна ситуация и ще се опитам да се справя по различен начин в главата си.“

След това Шифрин проведе „наистина прекрасна“ тренировка по слалом след отборната комбинация, за да адресира част от тези променливи:

Шифрин няма да участва в супергигантския слалом

„Независимо колко пъти карам слалом, той никога не става по-лесен. Просто ставаш все по-наясно колко е труден. Чувствах се много добре. Беше страхотно да тренирам и донякъде да поема контрол върху нещата, а сега остава просто да видим какви ще бъдат условията в деня на слалома.“

Състезателката на Team USA призна, че Олимпиадата е „различен тип събитие и около нея има много шум“, но подчерта, че разполага с „голяма психическа сила“:

„Моята нагласа е да дам всичко от себе си, да си го заслужа и да се опитам да се насладя на момента.“

Изненада в алпийската комбинация при жените: Фаворитките Джонсън и Шифрин останаха без медал

Сряда ще бъде последният шанс за Шифрин да спечели медал на Милано–Кортина 2026, но най-успешната състезателка в историята на Световната купа признава, че на този етап от кариерата си предпочита „да няма очаквания“. Според нея гигантският слалом е бил „наистина добра тренировка за силна и гъвкава психическа нагласа“ преди слалома:

„В деня на слалома ще бъдем адаптивни и най-доброто, което мога да направя, е да застана на стартовата врата и да превърна нервността в интензивност.“