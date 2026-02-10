Популярни
Микаела Шифрин: Винаги има какво да се научи, трябва да се адаптирам към условията

Американката скиорка Микаела Шифрин зарази позитивно настроение, въпреки че след нейното спускане в слалома тя с партньорката си Брийзи Джонсън останаха четвърти в алпийската комбинация при жените на Олимпийските игри.

"Винаги има какво да се научи. Не успях да намери нивото на увереност, което ми позволява да правя много бързи маншове", заяви тя, цитирана от АФП.

"Трябва да науча това, което трябва да направи и да се адаптирам към условията в малкото време, което ни остава до следващите състезания", добави Шифрин.

"Трудно е да се обясни, но не успях да почувствам пистата под краката ми, но внимавам да не търся оправдания", добави състезателката, която е рекордьорка със 108 победи за Световната купа. "Условията бяха специфични, за първи път през зимата ги срещам и не успях да се адаптирам, но това е добър начин да науча нещо", подчерта американката.

Нейната партньорка Брийзи Джонсън записа най-добро време в спускането, но Микаела Шифрин не се възползва от преднината и даде 15-о време в слалома, което остави тима без медал. Засега тя не успя да спечели трета олимпийска титла в кариерата си.

"Всяко състезание е различно и всеки път усещанията ми са различни. Понякога съм супер нервна, понякога съм спокойно, друг път дори не усещам, че се състезавам", каза още Шифрин, която е печелила титлите на слалом през 2014 и на гигантски слалом четири години по-късно. През 2022 Шифрин остана без нито един медал, въпреки че бе фаворит. Тя ще участва в гигантския слалом на 15 февруари и в слалома на 18 февруари.

