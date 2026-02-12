Шифрин няма да участва в супергигантския слалом

В четвъртък от 12:30 часа ще се проведе женският супергигантски слалом на Зимните олимпийски игри в италианския курорт Кортина д'Ампецо. В състезанието няма да участват американските ски легенди Линдзи Вон, която е контузена, нито Микаела Шифрин, която взе решени да участва само в техническите дисциплини.

Така основна фаворитка за златото ще бъде италианската скиорка София Годжа, която е лидер в класирането за Супер-Г и вече спечели бронз в спускането на Зимните олимпийски игри. Без шанс няма да остане и Алис Робинсън от Нова Зеландия, както и Роман Мирадоли от Франция.

В състезанието ще участва и чешката представителка Естер Ледецка, която пропусна спускането заради участието си в паралелния слалом в сноуборда.