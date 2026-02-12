Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Шифрин няма да участва в супергигантския слалом

Шифрин няма да участва в супергигантския слалом

  • 12 фев 2026 | 03:03
  • 162
  • 0
Шифрин няма да участва в супергигантския слалом

В четвъртък от 12:30 часа ще се проведе женският супергигантски слалом на Зимните олимпийски игри в италианския курорт Кортина д'Ампецо. В състезанието няма да участват американските ски легенди Линдзи Вон, която е контузена, нито Микаела Шифрин, която взе решени да участва само в техническите дисциплини.

Така основна фаворитка за златото ще бъде италианската скиорка София Годжа, която е лидер в класирането за Супер-Г и вече спечели бронз в спускането на Зимните олимпийски игри. Без шанс няма да остане и Алис Робинсън от Нова Зеландия, както и Роман Мирадоли от Франция.

В състезанието ще участва и чешката представителка Естер Ледецка, която пропусна спускането заради участието си в паралелния слалом в сноуборда.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ливърпул нанесе първа домакинска загуба на Съндърланд

Ливърпул нанесе първа домакинска загуба на Съндърланд

  • 12 фев 2026 | 00:11
  • 7559
  • 10
Байерн преодоля съпротивата на РБ Лайпциг с два бързи гола и достигна 1/2-финала за Купата на Германия

Байерн преодоля съпротивата на РБ Лайпциг с два бързи гола и достигна 1/2-финала за Купата на Германия

  • 11 фев 2026 | 23:47
  • 4576
  • 14
Консейсао има интерес към работата в Марсилия

Консейсао има интерес към работата в Марсилия

  • 11 фев 2026 | 20:57
  • 1943
  • 0
Сити унищожи Фулъм за едно полувреме и вече е на само три точки от Арсенал

Сити унищожи Фулъм за едно полувреме и вече е на само три точки от Арсенал

  • 11 фев 2026 | 23:27
  • 8529
  • 11
По спешност Барселона лети още тази вечер за Мадрид

По спешност Барселона лети още тази вечер за Мадрид

  • 11 фев 2026 | 20:31
  • 6410
  • 1
Хари Реднап би се завърнал в Тотнъм

Хари Реднап би се завърнал в Тотнъм

  • 11 фев 2026 | 20:13
  • 1770
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец отне мечтата на Левски за Купата! "Орлите" спечелиха и втората от петте битки със "сините"

Лудогорец отне мечтата на Левски за Купата! "Орлите" спечелиха и втората от петте битки със "сините"

  • 11 фев 2026 | 20:00
  • 142409
  • 908
Перфектната Лора Христова донесе втори медал на България от Милано – Кортина 2026

Перфектната Лора Христова донесе втори медал на България от Милано – Кортина 2026

  • 11 фев 2026 | 16:23
  • 105662
  • 109
Саръбоюков с нов национален рекорд, победи Тентоглу и излезе еднолично като №1 в света с 8.45 м

Саръбоюков с нов национален рекорд, победи Тентоглу и излезе еднолично като №1 в света с 8.45 м

  • 11 фев 2026 | 20:04
  • 21440
  • 17
Ливърпул нанесе първа домакинска загуба на Съндърланд

Ливърпул нанесе първа домакинска загуба на Съндърланд

  • 12 фев 2026 | 00:11
  • 7559
  • 10
Сити унищожи Фулъм за едно полувреме и вече е на само три точки от Арсенал

Сити унищожи Фулъм за едно полувреме и вече е на само три точки от Арсенал

  • 11 фев 2026 | 23:27
  • 8529
  • 11
Веласкес: Направихме голям мач и трябваше да продължим, знаете колко титли имат, разликата в бюджетите е много голяма

Веласкес: Направихме голям мач и трябваше да продължим, знаете колко титли имат, разликата в бюджетите е много голяма

  • 11 фев 2026 | 20:42
  • 24571
  • 97