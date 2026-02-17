Изабел Бофи защити титлата си на 800 метра при отсъствието на Кийли Ходжкинсън

Изабел Бофи защити короната си с победа в бягането на 800 метра за жени на първенството на закрито на Обединеното кралство в Бирмингам. 25-годишната атлетка поведе при звънеца за последните 200 метра и се откъсна от преследвачките, за да пресече финалната линия с време 1:59.64 минути – почти две секунди пред втората Емили Симпсън.

Бофи трябваше да се състезава с Кийли Ходжкинсън в неделното бягане, но тя се оттегли от финала по-рано през седмицата. Това означаваше, че Бофи направи необходимото, за да вземе златото.

След победата си бегачката на средни разстояния потвърди намерението си да се състезава на Световното първенство в зала в Полша следващия месец.

"Ако бях постигнала това време по същото време миналата година, щях да съм на седмото небе, но днес исках да изпреваря светлините до края на състезанието.

"Все още се стремя към повече и не съм съвсем естествен водач, така че все още се уча как да го правя и как да поддържам темпо. Въодушевена съм от днешния ден и съм доволна от времето“, каза тя след състезанието.

"Преди няколко седмици не бях сигурна (дали ще участвам на Световното в зала). Сега се чувствам по-уверена. Спечелването на тази титла е голяма стъпка към класирането. Последния път не преминах сериите, така че това е първата ми цел.“

