Титлата в скока на височина "означава всичко“ за Кларк-Кан

Атлетът в дисциплината скок на височина от Устър Джоел Кларк-Кан сподели, че спечелването на титлата на Обединеното кралство "означава всичко“ за него след 18 месеца, белязани от контузии. 26-годишният състезател преодоля 2.19 метра, за да спечели златния медал в скока на височина за мъже на закрито в Бирмингам в неделя, изпреварвайки Реган Корин след по-добри показатели при равенство.

Поредица от травми на пръстите на крака и разочарованието от неуспеха да се класира за Олимпийските игри през 2024 г. забавиха прогреса му, след като спечели три британски титли на открито между 2020 г. и 2023 г.

Въпреки това Кларк-Кан вярва, че вече е близо до завръщане към върховата си форма.

"Последните няколко години бяха трудни и това е първият път от доста време, в който наистина усещам, че се връщам там, където бях преди. За мен това беше най-важното в момента“, заяви той пред BBC.

"Да затвърдя това усещане с победа на британския шампионат означава всичко за мен.“

"Беше тежко с петата ми метатарзална кост – счупих я три пъти подред, а последният път беше толкова зле, че се наложи да ми поставят винт“, добави той. "Това се случи едва през август, така че наистина не очаквах да се върна толкова скоро и да скачам по-добре, отколкото от доста време насам.“

Той смята, че подновяването на работата с треньорката от Worcester Athletic Club Диърдри Елмхърст след период на сътрудничество с олимпийския сребърен медалист Роби Грабарц също дава резултат.

"Мисля, че просто си паснахме“, добави той. "Всичко, което знаехме един за друг отпреди, химията помежду ни – просто работи толкова добре. И двамата сме във възход и усещането е наистина приятно.“

"Имахме цели за около 2.25 метра, което е стандарт за Игрите на Британската общност, но щом излязох на пистата, знаех, че единственото, което искам, е да спечеля. След като работата беше свършена, бях абсолютно щастлив.“

Кларк-Кан, който е сгоден за британската състезателка в овчарския скок Моли Кодъри, сега се е насочил към селекция за Игрите на Британската общност в Глазгоу това лято.

Завръщане на състезанията в Бирмингам за Европейското първенство през август е друга цел, но възроденият атлет знае, че ще трябва да скача още по-високо, за да заслужи това право.

"Знам, че има един състезател в Америка, който представя Обединеното кралство и също изглежда в страхотна форма, така че няма да е лесна задача. Но аз просто ще продължа да работя и да давам най-доброто от себе си“, каза той.

"Началото на сезона е фантастично и ако успеем да продължим да надграждаме, надявам се да бъда в позиция да получа селекция за тези шампионати.“

