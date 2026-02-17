Ходжкинсън ще атакува световния рекорд на 800 метра в зала на Чеплак в Лиевен

Постижението на словенката от 1:55.82, поставено през 2002 г., изглежда е с изтекъл срок на годност, след като олимпийската шампионка Ходжкинсън пристига във Франция, освежена от поставянето на нов британски рекорд в Бирмингам в събота.

По ирония на съдбата настоящият световен рекорд на 800 метра в зала за жени от 1:55.82 е поставен от Йоланда Чеплак в същия ден, в който е родена Кийли Ходжкинсън – 3 март 2002 г. Почти четвърт век по-късно, в четвъртък (19 февруари) в Лиевен, олимпийската шампионка се надява да си направи ранен подарък за рожден ден, като замени името на Чеплак със своето в книгата с рекордите.

Ходжкинсън подобри британския рекорд на 800 метра в зала след впечатляващ резултат

След като свали собствения си британски рекорд до 1:56.33 миналия уикенд с такава лекота и без помощта на пейсмейкър или светлинни вълни, мнозина очакват падането на рекорда на Чеплак да е почти формалност. Тъй като Ходжкинсън е може би в най-добрата форма в живота си след тежък тренировъчен месец с нейния клуб M11 Track Club в Почефструм, Южна Африка, тя дори може да се доближи до световния рекорд на открито на Ярмила Кратохвилова от 1:53.28, поставен през далечната 1983 г.

Ходжкинсън беше спокойна и усмихната миналия уикенд в Бирмингам, но можем да очакваме да бъде по-целеустремена в четвъртък. В крайна сметка рекордът на Чеплак е в полезрението ѝ от известно време. През 2025 г. тя искаше да атакува постижението на турнира Keely Klassic, но трябваше да се оттегли поради контузия.

Чеплак постави рекорда на Европейското първенство в зала във Виена след напрегнат дуел със Щефани Граф от страната домакин Австрия. Словенката Чеплак поведе от старта, преминавайки 200 метра за 28.34, 400 метра за 57.34 и 600 метра за 86.68. За радост на пристрастната публика, Граф поведе 150 метра преди финала, но Чеплак отговори с последна обиколка от 29.14, за да грабне победата в последните метри само с три стотни от секундата.

"Треперех, защото публиката подкрепяше Граф“, каза Чеплак, "но си повтарях, ако ще умирам, да умирам. Дадох всичко от себе си, тъй като разбрах, че се доближавам до световния рекорд, което беше основната ми цел.“

В онзи ден Чеплак подобри най-доброто си време с 1.36 секунди и по-късно през същата година спечели европейско злато на открито в Мюнхен, преди да вземе бронз зад Кели Холмс на 800 метра на Олимпиадата в Атина през 2004 г.

Противоречиво, словенката по-късно изтърпя и наказание за допинг от 2007 до 2009 г., а Граф също беше отстранена за две години през 2010 г. По съвпадение, Джени Медоус, която сега тренира Ходжкинсън със съпруга си Тревър Пейнтър, също се състезава на 800 метра на Европейското първенство в зала през 2002 г., но не завършва своята серия, след като е закачена около 400-метровата отсечка.

Конкуренцията на Ходжкинсън в Лиевен включва Циге Дугума, световната шампионка в зала за 2024 г. и сребърна олимпийска медалистка. Ходжкинсън се е състезавала в Лиевен два пъти в миналото, макар и не от 2023 г., но Дугума спечели бягането на 800 метра на турнира преди 12 месеца.

Това може да е добре, като Дугума се състезава и тласка Ходжкинсън напред, както Граф направи с Чеплак през 2002 г. От друга страна, това може да накара Ходжкинсън да запази малко сили за финален спринт, за да спечели състезанието, което понякога се случва при опити за рекорд, ако лидерът не е напълно убедителен.

"В миналото съм заявявала открито, че искам да го постигна“, каза Ходжкинсън миналия уикенд. "Чувствам, че това е мой рекорд за подобряване. Ще направим добър опит.“

Чеплак също коментира опита за рекорд тази седмица, като заяви: "Разбира се, желая ѝ всичко най-добро и се надявам да успее да подобри световния рекорд. Вярвам, че може да го направи.“

Пистата определено има репутация на бърза. Наред с други неща, Якоб Ингебригтсен постави световни рекорди на 1500 метра и на миля на френското съоръжение миналата година.

Един заинтересован зрител, който щеше да има поглед от птичи поглед върху действието, е Фемке Бол, тъй като световната шампионка на 400 метра с препятствия преминава към 800 метра. Тя не е част от състава на 800 метра в Лиевен и трябваше да атакува световния рекорд на Ходжкинсън на 600 метра от 83.41 в същата вечер, но днес обяви, че няма да се състезава поради лека контузия.

Бен Патисън ще бяга на 800 метра за мъже само четири дни след като спечели титлата на Великобритания на 800 метра в Бирмингам.

Ако се е възстановила от контузията, която я извади от шампионата на закрито на Великобритания миналия уикенд, Джорджия Хънтър Бел се надява да се състезава на 1500 метра, като в полезрението ѝ са британският рекорд на Лора Мюър от 3:59.58 и европейският рекорд на Абеба Арегави от 3:57.91.

Надя Батоклети от Италия ще бяга на 3000 метра, като европейският рекорд на Мюър от 8:26.41 е възможен, докато световният шампион на 1500 метра Исак Надер от Португалия ще бяга на 1500 метра.

Леонардо Фабри от Италия ще се изправи срещу Джо Ковач в тласкането на гюле за мъже. Емануил Каралис от Гърция и Сам Кендрикс водят състава в овчарския скок за мъже, а Кейти Муун ще участва в овчарския скок за жени. В спринтовите бягания с препятствия ще участват Вилхем Белосиан от Франция и Дитаджи Камбунджи от Швейцария.

Снимки: Gettyimages