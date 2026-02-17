Азу с шампионски дубъл в спринта във Великобритания

Световният и европейски шампион на 60 метра в зала Джеремия Азу завърши спринтовия двоен успех на втория ден от първенството по лека атлетика на закрито в Бирмингам в неделя.

След като спечели титлата на 60 метра вчера с време 6.56, Азу показа нарастващата си всестранна гъвкавост, като се срина до победа около една обиколка на наклонената писта на 200 метра с най-доброто си време в кариерата от 20.77, засенчвайки личния си рекорд на открито от 20.83.

“Време е да стана спринтьор и да пробягам 60 метра, 100 метра и 200 метра. Чест е да печеля медали на национално ниво и да се състезавам сред най-добрите във Великобритания. На път за Световното първенство на закрито се чувствам сякаш съм на добро място“, каза Азу след шестото си състезание за малко повече от 24 часа.

Рене Реджис подобри един от най-дългогодишните шампионски рекорди на полуфиналите на 200 метра за жени. 20-годишната състезателка спря хронометъра на 22.89, за да стане първата спринтьорка, преодоляла бариерата от 23 секунди в историята на шампионата, изтривайки предишния рекорд, поставен от легендарната Мерлин Оти, която постигна 23.07 като гост през 1990 г.

“Не очаквах да бягам толкова бързо на полуфинала – треньорите ми ми казаха да се втурна и да се ангажирам, така че точно това направих“, каза Реджис, на която беше връчен златният медал от баща ѝ и бивш световен шампион Джон Реджис.

Реджис не беше толкова бърза на финала, но беше възнаградена с още едно време под 23 секунди – 22.95.

Най-големият шок на уикенда дойде в последното състезание, когато европейската шампионка за девойки до 23 години от 2023 г. Йеми Мери Джон надигра настоящата световна шампионка на закрито и световен лидер от 2026 г. Амбър Анинг във финалната права на 400 метра при жените.

Джон завърши с 51.69, а Анинг беше изпреварена за второто място от Луиза Стоуни, като и двете атлетки споделиха едно и също време от 51.83.