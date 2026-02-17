Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  3. Иту продължава с лечението в Белград

Иту продължава с лечението в Белград

  • 17 фев 2026 | 13:08
  • 405
  • 0
Иту продължава с лечението в Белград

Халфът на Локомотив Пловдив Каталин Иту може да пропусне и следващия мач на своя тим. В събота от 15:00 часа черно-белите приемат Спартак Варна. Заради контузия румънският полузащитник не игра в дербито с Ботев за Купата и после с Черно море.

Каталин Иту е заминал за Белград, за да се подложи на терапия при прочутата лечителка Марияна. Румънецът е в Сърбия от миналия понеделник (9 февруари). Първоначално той и Марияна са форсирали лечението с идеята играчът да е готов за сблъсъка с "канарчетата", твърди "Тема спорт". Това обаче не се е случило и затова халфът е продължил по-дълго своята терапия.

Иту се превърна в основна фигура е състава на Душан Косич. Очаква се днес или утре футболистът да се върне в Пловдив.

Мачът със "соколите" ще пропусне и младокът Севи Идриз, който бе изгонен срещу Черно море. На вратата ще се завърне Боян Милосавлиевич.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Капитанът на "моряците" с контузия в глезена

Капитанът на "моряците" с контузия в глезена

  • 17 фев 2026 | 09:45
  • 4211
  • 4
Човек на Херо ще води Ботев (Пд) срещу Лудогорец

Човек на Херо ще води Ботев (Пд) срещу Лудогорец

  • 17 фев 2026 | 09:39
  • 11744
  • 26
Резултати и голмайстори след 16-ия кръг на Елитната група до 17 години

Резултати и голмайстори след 16-ия кръг на Елитната група до 17 години

  • 16 фев 2026 | 21:35
  • 2908
  • 1
Марек скочи на рефер – прати писмо до Георги Иванов, цитира Цветомир Найденов

Марек скочи на рефер – прати писмо до Георги Иванов, цитира Цветомир Найденов

  • 16 фев 2026 | 20:30
  • 4615
  • 12
Тодор Симов: Търсихме да отбележим гол, но не създадохме толкова сериозни ситуации

Тодор Симов: Търсихме да отбележим гол, но не създадохме толкова сериозни ситуации

  • 16 фев 2026 | 19:43
  • 1947
  • 3
Ясен Петров: Показахме биткаджийско лице, това е една стъпчица

Ясен Петров: Показахме биткаджийско лице, това е една стъпчица

  • 16 фев 2026 | 19:39
  • 2672
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Спрягат треньорско каре за Ботев (Пд)

Спрягат треньорско каре за Ботев (Пд)

  • 17 фев 2026 | 13:35
  • 2527
  • 5
Бербатов фаворит за спортен министър

Бербатов фаворит за спортен министър

  • 17 фев 2026 | 12:45
  • 12322
  • 39
Зад сектор "Г" на "Армията" вече павират

Зад сектор "Г" на "Армията" вече павират

  • 17 фев 2026 | 11:01
  • 19284
  • 49
Венци за Левски и Варела: Никой не ми е звънял - сещат се, когато им опре яйцето до задника

Венци за Левски и Варела: Никой не ми е звънял - сещат се, когато им опре яйцето до задника

  • 17 фев 2026 | 10:36
  • 16900
  • 29
Биатлон и фигурно пързаляне в програмата на българите в Милано – Кортина днес

Биатлон и фигурно пързаляне в програмата на българите в Милано – Кортина днес

  • 17 фев 2026 | 07:11
  • 15137
  • 10
Ден 11 на Милано – Кортина 2026: 6 златни медала очакват своите нови притежатели

Ден 11 на Милано – Кортина 2026: 6 златни медала очакват своите нови притежатели

  • 17 фев 2026 | 07:44
  • 9508
  • 1