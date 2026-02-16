Добри новини в лагера на Спартак (Варна) преди гостуването на "Лаута"

Отборът на Спартак (Варна) започна подготовка в началото на новата седмица. На "соколите" предстоят две трудни гостувания, а първото е срещу Локомотив в Пловдив. Добрите новини са свързани със завръщането на вратаря Максим Ковальов и десния бранител Мартин Георгиев, които изтърпяха наказанието си от една среща.

Деян Лозев е с травма в областта на лицето и ще пропусне двубоя. Други двама играчи - нападателят Георг Стояновски и халфът Цветослав Маринов, все още са контузени, като шанс да попадне в групата за срещата със "смърфовете" има опорният полузащитник.

По трудна е ситуацията със Стояновски, който има хематом в областта на триглавия мускул още от зимната подготовка след контролата с Дунав. В момента провежда рехабилитация и до две седмици се очаква при добро стечение на нещата да се завърне в отбора.



Пламен Трендафилов