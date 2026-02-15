Популярни
Косич: Тази точка се усеща като три, локомотивският дух е в основата

  • 15 фев 2026 | 14:13
Наставникът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич говори след ремито 1:1 срещу Черно море на "Лаута". Специалистът похвали момчетата си за проявената борбеност до последната минута.

"Да, тази точка се усеща като три. Уважаваме Черно море, това е много добър отбор. Знаехме, че това ще бъде най-трудният мачът началото на годината. Срещу Ботев се изтощихме емоционално, знаехме колко ще е трудно днес. Със сигурност не изиграхме най-добрия възможен двубой, но продължаваме да печелим добри резултати, благодарение на нашия дух. Да, локомотивският дух е основен, енергията от футболистите и феновете бяха в основата на добрия резултат, не се предадохме и в крайна сметка оцеляхме. Винаги, когато си с човек по-малко е по-трудно да спечелиш. Не бяхме близо до тях в ситуацията при гола на Черно море, но вярвахме, че е възможно да направим обрат.

Севи Идриз е изключително добър играч, много е млад, има светло бъдеще пред себе си, трябва да учи много неща. Никога не съм казвал на моите играчи да бъдат прекалено агресивно, напротив - искам да бъдат умни. Надявам се наказанието му да бъде само една среща и да си вземе поуките. Нямахме 72 часа, за да починем за този мач. Играчите направиха всичко, което можеха днес. Много млади футболисти имам, представиха се дори по-добре от очакваното. Всеки един дава всичко от себе си, не е лесно да се справиш, горд съм от играчите", каза треньорът на "смърфовете".

Снимки: Startphoto

