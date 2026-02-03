Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Гран При на Нидерландия финишира с 20 милиона евро печалба

Гран При на Нидерландия финишира с 20 милиона евро печалба

  • 3 фев 2026 | 13:28
  • 396
  • 0
Гран При на Нидерландия финишира с 20 милиона евро печалба

Организаторите на Гран При на Нидерландия във Формула 1 са разпределили 20 милиона евро дивиденти между акционерите в компанията, организираща състезанието на “Зандвоорт”. Надпреварата беше възродена през 2021 година, като първите три издания бяха спечелени от Макс Верстапен, но през 2024 победата взе Ландо Норис с Макларън, а миналата година първи завърши Оскар Пиастри с Макларън.

От 2021 насам състезанието винаги се провежда при пълни трибуни, но данъчните в Нидерландия имаха доста въпроси към организаторите относно неплащането на данъци и това, че всяка година състезанието излизаше на нула или на съвсем скромна печалба.

Мерцедес ще има най-лекия автомобил за старта на сезона в Мелбърн
Мерцедес ще има най-лекия автомобил за старта на сезона в Мелбърн

Организаторът на Гран При на Нидерландия обясниха, че изплащането на дивидент от работата на компанията е за първи и последен път и тази печалба е от състезанията, проведени между 2021 и 2024 включително.

Миналата година стана ясно, че “Зандвоорт” изпада от календара на Формула 1 като организаторите обясниха, че финансовият риск при организирането на състезанието остава висок, а включването на пистата в ротация с други европейски трасета ще направи провеждането на надпреварата още по-трудно.

Ферари отмъкна топ инженер от Рейсинг Булс
Ферари отмъкна топ инженер от Рейсинг Булс
Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Дженсън Бътън сменя Уилямс с Астън Мартин

Дженсън Бътън сменя Уилямс с Астън Мартин

  • 2 фев 2026 | 17:20
  • 2522
  • 1
Куартараро отрече да е подписвал с Хонда

Куартараро отрече да е подписвал с Хонда

  • 2 фев 2026 | 16:55
  • 2247
  • 0
Мерцедес: Двигателят ни е напълно легален, другите да гледат себе си

Мерцедес: Двигателят ни е напълно легален, другите да гледат себе си

  • 2 фев 2026 | 16:35
  • 6712
  • 17
Кими Антонели се прицели в титлата във Формула 1 през 2026 с фаворита Мерцедес

Кими Антонели се прицели в титлата във Формула 1 през 2026 с фаворита Мерцедес

  • 2 фев 2026 | 16:19
  • 2609
  • 3
Хонда запазва цветовете си за новия сезон в MotoGP

Хонда запазва цветовете си за новия сезон в MotoGP

  • 2 фев 2026 | 15:48
  • 869
  • 0
Естебан Окон: Засега изглежда, че ще бъде трудно да се изпреварваме

Естебан Окон: Засега изглежда, че ще бъде трудно да се изпреварваме

  • 2 фев 2026 | 15:29
  • 1237
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски с нов екип срещу Лудогорец за Суперкупата

Левски с нов екип срещу Лудогорец за Суперкупата

  • 3 фев 2026 | 11:28
  • 15404
  • 65
Шоуто започва! Лудогорец и Левски в сблъсък за първия възможен трофей

Шоуто започва! Лудогорец и Левски в сблъсък за първия възможен трофей

  • 3 фев 2026 | 07:00
  • 23973
  • 123
Куп футболни хора изпратиха голямата легенда Спиро Дебърски

Куп футболни хора изпратиха голямата легенда Спиро Дебърски

  • 3 фев 2026 | 12:44
  • 3548
  • 2
Везенков и Коди Милър-Макинтайър в разширения състав на България за гостуванията на Норвегия и Армения

Везенков и Коди Милър-Макинтайър в разширения състав на България за гостуванията на Норвегия и Армения

  • 3 фев 2026 | 12:58
  • 1402
  • 3
"Sportal Fight Club": Шампионското представяне на Волкановски и бъдещето на Сен Дени

"Sportal Fight Club": Шампионското представяне на Волкановски и бъдещето на Сен Дени

  • 3 фев 2026 | 09:37
  • 2820
  • 0
Арсенал и Челси ще определят първия финалист в "Карабао Къп"

Арсенал и Челси ще определят първия финалист в "Карабао Къп"

  • 3 фев 2026 | 07:05
  • 8945
  • 16