Гран При на Нидерландия финишира с 20 милиона евро печалба

Организаторите на Гран При на Нидерландия във Формула 1 са разпределили 20 милиона евро дивиденти между акционерите в компанията, организираща състезанието на “Зандвоорт”. Надпреварата беше възродена през 2021 година, като първите три издания бяха спечелени от Макс Верстапен, но през 2024 победата взе Ландо Норис с Макларън, а миналата година първи завърши Оскар Пиастри с Макларън.

От 2021 насам състезанието винаги се провежда при пълни трибуни, но данъчните в Нидерландия имаха доста въпроси към организаторите относно неплащането на данъци и това, че всяка година състезанието излизаше на нула или на съвсем скромна печалба.

Организаторът на Гран При на Нидерландия обясниха, че изплащането на дивидент от работата на компанията е за първи и последен път и тази печалба е от състезанията, проведени между 2021 и 2024 включително.

Миналата година стана ясно, че “Зандвоорт” изпада от календара на Формула 1 като организаторите обясниха, че финансовият риск при организирането на състезанието остава висок, а включването на пистата в ротация с други европейски трасета ще направи провеждането на надпреварата още по-трудно.

