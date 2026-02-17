Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. В Кадилак са използвали "фалшиви" гуми в началото на тестовете си във въздушния тунел

В Кадилак са използвали "фалшиви" гуми в началото на тестовете си във въздушния тунел

  • 17 фев 2026 | 11:10
  • 456
  • 0

Консултантът на отбора на Кадилак, който ще дебютира във Формула 1 през 2026 година, Пат Симъндс разкри, че американският тим не е имал достъп до гуми на Пирели в началото на тестовете си във въздушния тунел преди година.

Влизането на Кадилак в световния шампион беше потвърдено през март 2025 година, но реално то се знаеше още преди това. На хартия отборът можеше да започне работа по колата си за сезон 2026 още преди 1 януари 2025, когато останалите екипи стартираха своите разработки.

Киану Рийвс коментира документалната поредица за тима на Кадилак
Киану Рийвс коментира документалната поредица за тима на Кадилак

По думите на Симъндс в Кадилак са срещнали известни спънки в своята работа, най-вече по време на тестовете във въздушния тунел. Една от тях е била фактът, че първоначално отборът не е имал договор с Пирели и съответно първоначално не е получи модел на гумите на италианската компания и е трябвало да използва „фалшиви“ гуми.

Защо в Кадилак не се целят в точките през 2026?
Защо в Кадилак не се целят в точките през 2026?

„Имаше няколко неща, които бяха срещу нас. Примерно ние можехме да започнем работа по колата за сезон 2026 още преди януари 2025 година, но все още правилата не бяха оформени съвсем ясно. Най-важното беше, че ние всъщност нямахме гуми на Пирели, които да използваме във въздушния тунел, така че трябваше да създадем собствени такива.

„Другите екипи имаха договор с Пирели и получиха гуми още на 1 януари. Ние не получихме нашите до края на месеца и когато ги поставихме установихме, че те са с различна форма от това, което ние бяхме предположили. Това ни създаде работа, защото трябваше да оптимизираме повторно някои неща по колата. Така че някои хора могат да си мислят, че ние започнахме нашата работа преди другите, но всъщност беше обратното“, обясни Симъндс.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Защо Оливър Солберг се състезава за Швеция, а не за Норвегия?

Защо Оливър Солберг се състезава за Швеция, а не за Норвегия?

  • 16 фев 2026 | 19:18
  • 1369
  • 1
Райконен-младши подкара рали автомобил

Райконен-младши подкара рали автомобил

  • 16 фев 2026 | 18:47
  • 1268
  • 0
Официално: Барселона влиза в ротация със "Спа" в календара на Формула 1

Официално: Барселона влиза в ротация със "Спа" в календара на Формула 1

  • 16 фев 2026 | 17:32
  • 1859
  • 3
Шефът на Ферари омаловажи драмата около липсата на постоянен инженер за Хамилтън

Шефът на Ферари омаловажи драмата около липсата на постоянен инженер за Хамилтън

  • 16 фев 2026 | 17:21
  • 6796
  • 0
Пирели обяви избора на гуми за втория тест в Бахрейн

Пирели обяви избора на гуми за втория тест в Бахрейн

  • 16 фев 2026 | 16:52
  • 1180
  • 0
Техническият директор на Ред Бул се обяви против решението на Мерцедес

Техническият директор на Ред Бул се обяви против решението на Мерцедес

  • 16 фев 2026 | 16:33
  • 2871
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Зад сектор "Г" на "Армията" вече павират

Зад сектор "Г" на "Армията" вече павират

  • 17 фев 2026 | 11:01
  • 10310
  • 37
Венци за Левски и Варела: Никой не ми е звънял - сещат се, когато им опре яйцето до задника

Венци за Левски и Варела: Никой не ми е звънял - сещат се, когато им опре яйцето до задника

  • 17 фев 2026 | 10:36
  • 10881
  • 21
Биатлон и фигурно пързаляне в програмата на българите в Милано – Кортина днес

Биатлон и фигурно пързаляне в програмата на българите в Милано – Кортина днес

  • 17 фев 2026 | 07:11
  • 12304
  • 10
Ден 11 на Милано – Кортина 2026: 7 златни медала очакват своите нови притежатели

Ден 11 на Милано – Кортина 2026: 7 златни медала очакват своите нови притежатели

  • 17 фев 2026 | 07:44
  • 7632
  • 1
Моуриньо отново е вдигнал мерника на Реал Мадрид

Моуриньо отново е вдигнал мерника на Реал Мадрид

  • 17 фев 2026 | 07:02
  • 8610
  • 3
Ювентус се изправя срещу неудобен съперник в Шампионска лига

Ювентус се изправя срещу неудобен съперник в Шампионска лига

  • 17 фев 2026 | 06:00
  • 7117
  • 15