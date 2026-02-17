В Кадилак са използвали "фалшиви" гуми в началото на тестовете си във въздушния тунел

Консултантът на отбора на Кадилак, който ще дебютира във Формула 1 през 2026 година, Пат Симъндс разкри, че американският тим не е имал достъп до гуми на Пирели в началото на тестовете си във въздушния тунел преди година.

Влизането на Кадилак в световния шампион беше потвърдено през март 2025 година, но реално то се знаеше още преди това. На хартия отборът можеше да започне работа по колата си за сезон 2026 още преди 1 януари 2025, когато останалите екипи стартираха своите разработки.

По думите на Симъндс в Кадилак са срещнали известни спънки в своята работа, най-вече по време на тестовете във въздушния тунел. Една от тях е била фактът, че първоначално отборът не е имал договор с Пирели и съответно първоначално не е получи модел на гумите на италианската компания и е трябвало да използва „фалшиви“ гуми.

„Имаше няколко неща, които бяха срещу нас. Примерно ние можехме да започнем работа по колата за сезон 2026 още преди януари 2025 година, но все още правилата не бяха оформени съвсем ясно. Най-важното беше, че ние всъщност нямахме гуми на Пирели, които да използваме във въздушния тунел, така че трябваше да създадем собствени такива.



„Другите екипи имаха договор с Пирели и получиха гуми още на 1 януари. Ние не получихме нашите до края на месеца и когато ги поставихме установихме, че те са с различна форма от това, което ние бяхме предположили. Това ни създаде работа, защото трябваше да оптимизираме повторно някои неща по колата. Така че някои хора могат да си мислят, че ние започнахме нашата работа преди другите, но всъщност беше обратното“, обясни Симъндс.

