Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Зад сектор "Г" на "Армията" вече павират

Зад сектор "Г" на "Армията" вече павират

  • 17 фев 2026 | 11:01
  • 10282
  • 26
Слушай на живо
Слушай на живо: ЦСКА - Славия

ЦСКА показва прогрес както в играта, така и в резултатите, а такъв е видим и в реконструкцията на клубния дом на футболния гранд – "Българска армия". Последните кадри, заснети с дрон показват новостите в процесите, които целят до доведат съоръжението в Борисовата градина в завършен вид.

Всички в ЦСКА са здрави, клубът обяви програмата до двубоя със Славия
Всички в ЦСКА са здрави, клубът обяви програмата до двубоя със Славия

"Още с първите кадри отговарям на въпроса защо по фасадата няма да има мазилка. Причината е, че се поставя паропропусклива мембрана. Тя изпълнява същата функция като мазилката, но се монтира много по-бързо. Мембраната не позволява на вятъра да преминава, а същевременно дава възможност на сградата да "диша". Върху нея ще бъде поставена и каменната вата. От по-далечен план се вижда докъде е стигнало поставянето на мембраната и изолацията. Долу имаше въпрос какви са тези съоръжения – най-вероятно това са чилърите, тоест външните тела на отоплително-охладителната система. По формата им личи, че не става дума за прозоречни панели. Те ще бъдат монтирани върху подготвените метални стойки на покрива.

Девойките на ЦСКА с купа в Каталуния
Девойките на ЦСКА с купа в Каталуния

На покрива на сектор "А" има складирани доста материали – крепежи, изолация и елементи за довършване. Очаква се освен чилърите да бъдат поставени и слънчеви панели. Работници подготвят зоната за монтажа, а вече се виждат и трасета, по които вероятно ще се свързват външните тела с вътрешната инсталация. В сектор "А" продължават довършителните работи – предстои полагане на замазка и подови настилки. На места се оформят нови стени и се виждат защитени ъгли, очевидно за зони с открит бетон, който ще бъде само боядисан. Между сектор "А" и "Б" има помещение, което буди интерес. Вратите са плътни и в момента не може да се надникне вътре. По вида им предполагам, че става дума за служебно или охранително помещение. По таванните скари вече се полагат множество кабели – комуникации, захранвания и други системи.

ЦСКА повтори боя от Купата над ЦСКА 1948 и в първенството, вече е на 3 точки от тройката
ЦСКА повтори боя от Купата над ЦСКА 1948 и в първенството, вече е на 3 точки от тройката

В сектор "Б" напредва монтажът на козирката, включително прозрачните елементи. В ъгловите участъци работата е по-сложна и личи, че там ще има допълнителни довършителни дейности.В сектор В подготовката на козирката започна най-рано и тук напредъкът е видим. Зад сектор "Г" вече се работи по павирането – виждат се работници, които фугират и режат елементи.Двете видеостени са вече монтирани. С вишки се работи по кабелните трасета и озвучителната система. Има няколко нива кабелни скари, по които предстои да се положат всички комуникации. Във вътрешните помещения текат активни довършителни дейности – монтаж на гипсокартон, изолация с вата, електроинсталации.

Няма студ, няма мраз – на "Армията" се работи непрекъснато
Няма студ, няма мраз – на "Армията" се работи непрекъснато

На ниво "платинум" се оформят специализирани помещения, а на "голд" също се работи интензивно. На ниво "силвър" видимостта е ограничена заради отраженията в прозорците. Оформя се вход, през който ще може да влиза едра техника – камиони, линейки, пожарни. Все още не са започнали дейностите по седалковите панели – това ще стане след завършване на фасадните отвори, за да се гарантира суха среда. От външната страна вече се копае – вероятно за отводняване или поливна система. Полага се мембрана, върху която ще бъде излят бетон", отрази SkyPoint в своя канал в YouTube.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Капитанът на "моряците" с контузия в глезена

Капитанът на "моряците" с контузия в глезена

  • 17 фев 2026 | 09:45
  • 2585
  • 2
Човек на Херо ще води Ботев (Пд) срещу Лудогорец

Човек на Херо ще води Ботев (Пд) срещу Лудогорец

  • 17 фев 2026 | 09:39
  • 8144
  • 15
Резултати и голмайстори след 16-ия кръг на Елитната група до 17 години

Резултати и голмайстори след 16-ия кръг на Елитната група до 17 години

  • 16 фев 2026 | 21:35
  • 2782
  • 1
Марек скочи на рефер – прати писмо до Георги Иванов, цитира Цветомир Найденов

Марек скочи на рефер – прати писмо до Георги Иванов, цитира Цветомир Найденов

  • 16 фев 2026 | 20:30
  • 4425
  • 12
Тодор Симов: Търсихме да отбележим гол, но не създадохме толкова сериозни ситуации

Тодор Симов: Търсихме да отбележим гол, но не създадохме толкова сериозни ситуации

  • 16 фев 2026 | 19:43
  • 1876
  • 3
Ясен Петров: Показахме биткаджийско лице, това е една стъпчица

Ясен Петров: Показахме биткаджийско лице, това е една стъпчица

  • 16 фев 2026 | 19:39
  • 2582
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Венци за Левски и Варела: Никой не ми е звънял - сещат се, когато им опре яйцето до задника

Венци за Левски и Варела: Никой не ми е звънял - сещат се, когато им опре яйцето до задника

  • 17 фев 2026 | 10:36
  • 10852
  • 21
Биатлон и фигурно пързаляне в програмата на българите в Милано – Кортина днес

Биатлон и фигурно пързаляне в програмата на българите в Милано – Кортина днес

  • 17 фев 2026 | 07:11
  • 12296
  • 10
Ден 11 на Милано – Кортина 2026: 7 златни медала очакват своите нови притежатели

Ден 11 на Милано – Кортина 2026: 7 златни медала очакват своите нови притежатели

  • 17 фев 2026 | 07:44
  • 7625
  • 1
Моуриньо отново е вдигнал мерника на Реал Мадрид

Моуриньо отново е вдигнал мерника на Реал Мадрид

  • 17 фев 2026 | 07:02
  • 8610
  • 3
Ювентус се изправя срещу неудобен съперник в Шампионска лига

Ювентус се изправя срещу неудобен съперник в Шампионска лига

  • 17 фев 2026 | 06:00
  • 7115
  • 15