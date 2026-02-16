Девойките на ЦСКА с купа в Каталуния

Момичетата на ЦСКА, водени от треньора Християн Янев, триумфираха с шампионската купа на престижния международен турнир Endeka Sports Cup 2026, проведен в испанския град Салоу, в близост до Барселона. В груповата фаза възпитаничките на ЦСКА записаха впечатляващи резултати - категорична победа с 4:1 над Жирона, зрелищно равенство 4:4 срещу Сабадел, разгромно 7:0 срещу Кастейон Б и успех с 3:0 над Кастейон А. На полуфинала ЦСКА се наложи убедително с 3:0 над Реус, показвайки пълно превъзходство на терена.

Финалът срещу Сабадел се оказа тежко изпитание за нашите момичета. В продължение на 30 минути те играха с човек по-малко, но въпреки това спечелиха с 2:1 и заслужено вдигнаха трофея. Индивидуалните отличия също намериха своето място в червения лагер. Вратарката Далия Коцева бе определена за най-добър вратар на турнира, след като с ключови намеси допринесе съществено за триумфа на отбора. Дара Димитрова стана голмайстор на надпреварата с впечатляващите 14 попадения.