  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Оскар Пиастри не знае къде се намира Макларън в разпределението на силите

Оскар Пиастри не знае къде се намира Макларън в разпределението на силите

  • 17 фев 2026 | 10:47
  • 365
  • 0

Оскар Пиастри призна, че няма представа къде се намира Макларън в разпределението на силите във Формула 1 преди началото на сезон 2026 в световния шампионат.

Както е известно през тази година ставаме свидели на най-голямата промяна в техническите правила в цялата история на спорта. За първи път промените засягат както шаситата и аеродинамиката, така и задвижващите системи, което дава предпоставки за преразпределение на силите във Формула 1.

Техният точен баланс ще стане известен едва след първите няколко състезания, в които ще се види кои отбори са се ориентирали най-добре при разработването на своите нови коли. За момента всеки екип се опитва да посочи някой друг като фаворит по една или друга причина, а в същото време Пиастри заяви, че няма никаква представа за това къде се намира Макларън.

„Не знам къде се намираме в разпределението на силите. Изглежда, че водещите четири отбора все още са си същите, но не знам къде точно се намираме ние.

„Колите определено са различни, това е сигурност. Смятам, че усещането при ниска скорост е подобно, дори малко по-приятно, защото сега колите са по-леки. Очевидно, в бързите завои скоростта е по-ниска, защото сега имаме чувствително по-малко притискане спрямо миналата година“, обясни Пиастри.

Снимки: Gettyimages

