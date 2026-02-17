Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Атлетик Билбао
  3. Атлетик Билбао губи Нико Уилямс за неопределено време

Атлетик Билбао губи Нико Уилямс за неопределено време

  • 17 фев 2026 | 07:59
  • 775
  • 0
Атлетик Билбао губи Нико Уилямс за неопределено време

За Нико Уилямс настъпи ключов момент, тъй като контузията му го принуди да спре да играе за неопределен период. Футболистът не пътува за мача в Овиедо поради пубалгия, която го мъчи още от миналия сезон. Въпреки предприетите през лятото стъпки за възстановяване, проблемът продължава да е постоянен и през настоящата кампания.

„Тъкмо започваше да вижда светлина в тунела, а сега изглежда, че направи две-три крачки назад“, потвърди брат му Иняки след двубоя на стадион „Тартиере“. „Не можем да продължаваме така“, добави и треньорът Ернесто Валверде.

Испанският национал не е в състояние да се състезава пълноценно и с желаната постоянност. През този сезон той е взел участие в 26 мача (18 като титуляр), но е пропуснал значителен брой игрови минути. В националния отбор пропусна последните повиквателни, а в Атлетик Валверде му е гласувал доверие в едва 1728 минути. За сравнение, Хаурегисар, който е най-използваният играч до момента, има натрупани почти 1200 минути повече. Междувременно, медицинските прегледи на полузащитника показаха, че той няма увреждане на костите или менискуса.

След консултации с външни специалисти и различни видове лечение, футболистът се изправя пред ново предизвикателство. Опитите за намаляване на интензивността на тренировките, съчетани с участие в мачове, не дадоха резултат. Още през първата седмица на февруари футболният директор Микел Гонсалес очерта следващите стъпки: „Продължаваме да работим по различни варианти и ако той не се възстанови, обмисляме да спре за няколко седмици, за да наблегнем на лечение за укрепване на коремната стена“. Именно това започна в понеделник. Никой в клуба не коментира публично колко дълъг ще бъде периодът на почивка, но се предполага, че няма да е по-малко от четири седмици. На въпроса дали паузата може да бъде прекъсната за полуфинала за Купата на краля, все още няма ясен отговор.

Клубът е изправен пред сериозен проблем с възстановяването на Нико, тъй като изглежда, че процесът сериозно изостава от очакванията. Ръководството дори изрази позиция против хирургическа интервенция, която би извадила футболиста от игра до края на сезона. Аргументът е, че „в днешно време пубалгиите обикновено не се оперират, защото това води до загуба на скорост и ускорение. Операцията не гарантира 100% възстановяване, а освен това би оставила играча извън терените между три и шест месеца“.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ханзи Флик: Поемам отговорността за загубата

Ханзи Флик: Поемам отговорността за загубата

  • 17 фев 2026 | 03:32
  • 4003
  • 0
Играчите на Ман Юнайтед лобират за нов договор на Хари Магуайър

Играчите на Ман Юнайтед лобират за нов договор на Хари Магуайър

  • 17 фев 2026 | 03:05
  • 2334
  • 0
Анчелоти и Роналдо се забавляваха заедно на карнавала в Рио

Анчелоти и Роналдо се забавляваха заедно на карнавала в Рио

  • 17 фев 2026 | 02:33
  • 2156
  • 1
Катастрофални финансови сътресения заплашват Тотнъм при евентуално изпадане

Катастрофални финансови сътресения заплашват Тотнъм при евентуално изпадане

  • 17 фев 2026 | 02:04
  • 3512
  • 3
Манчестър Юнайтед посяга към звезда на Ливърпул

Манчестър Юнайтед посяга към звезда на Ливърпул

  • 17 фев 2026 | 01:42
  • 5600
  • 2
Ново фиаско на Барселона остави Реал Мадрид на върха

Ново фиаско на Барселона остави Реал Мадрид на върха

  • 16 фев 2026 | 23:57
  • 39268
  • 240
Виж всички

Водещи Новини

Биатлон и фигурно пързаляне в програмата на българите в Милано – Кортина днес

Биатлон и фигурно пързаляне в програмата на българите в Милано – Кортина днес

  • 17 фев 2026 | 07:11
  • 5880
  • 8
Ден 11 на Милано – Кортина 2026: 7 златни медала очакват своите нови притежатели

Ден 11 на Милано – Кортина 2026: 7 златни медала очакват своите нови притежатели

  • 17 фев 2026 | 07:44
  • 3317
  • 1
Ново фиаско на Барселона остави Реал Мадрид на върха

Ново фиаско на Барселона остави Реал Мадрид на върха

  • 16 фев 2026 | 23:57
  • 39268
  • 240
Моуриньо отново е вдигнал мерника на Реал Мадрид

Моуриньо отново е вдигнал мерника на Реал Мадрид

  • 17 фев 2026 | 07:02
  • 5154
  • 3
Ювентус се изправя срещу неудобен съперник в Шампионска лига

Ювентус се изправя срещу неудобен съперник в Шампионска лига

  • 17 фев 2026 | 06:00
  • 5199
  • 13
Ботев (Пд) остана и без спортен директор, клубът официализира "развода" с Херо

Ботев (Пд) остана и без спортен директор, клубът официализира "развода" с Херо

  • 16 фев 2026 | 19:19
  • 36039
  • 148