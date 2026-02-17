Атлетик Билбао губи Нико Уилямс за неопределено време

За Нико Уилямс настъпи ключов момент, тъй като контузията му го принуди да спре да играе за неопределен период. Футболистът не пътува за мача в Овиедо поради пубалгия, която го мъчи още от миналия сезон. Въпреки предприетите през лятото стъпки за възстановяване, проблемът продължава да е постоянен и през настоящата кампания.

„Тъкмо започваше да вижда светлина в тунела, а сега изглежда, че направи две-три крачки назад“, потвърди брат му Иняки след двубоя на стадион „Тартиере“. „Не можем да продължаваме така“, добави и треньорът Ернесто Валверде.

Испанският национал не е в състояние да се състезава пълноценно и с желаната постоянност. През този сезон той е взел участие в 26 мача (18 като титуляр), но е пропуснал значителен брой игрови минути. В националния отбор пропусна последните повиквателни, а в Атлетик Валверде му е гласувал доверие в едва 1728 минути. За сравнение, Хаурегисар, който е най-използваният играч до момента, има натрупани почти 1200 минути повече. Междувременно, медицинските прегледи на полузащитника показаха, че той няма увреждане на костите или менискуса.

След консултации с външни специалисти и различни видове лечение, футболистът се изправя пред ново предизвикателство. Опитите за намаляване на интензивността на тренировките, съчетани с участие в мачове, не дадоха резултат. Още през първата седмица на февруари футболният директор Микел Гонсалес очерта следващите стъпки: „Продължаваме да работим по различни варианти и ако той не се възстанови, обмисляме да спре за няколко седмици, за да наблегнем на лечение за укрепване на коремната стена“. Именно това започна в понеделник. Никой в клуба не коментира публично колко дълъг ще бъде периодът на почивка, но се предполага, че няма да е по-малко от четири седмици. На въпроса дали паузата може да бъде прекъсната за полуфинала за Купата на краля, все още няма ясен отговор.

Клубът е изправен пред сериозен проблем с възстановяването на Нико, тъй като изглежда, че процесът сериозно изостава от очакванията. Ръководството дори изрази позиция против хирургическа интервенция, която би извадила футболиста от игра до края на сезона. Аргументът е, че „в днешно време пубалгиите обикновено не се оперират, защото това води до загуба на скорост и ускорение. Операцията не гарантира 100% възстановяване, а освен това би оставила играча извън терените между три и шест месеца“.