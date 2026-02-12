Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Атлетик Билбао
  ФИФА спря трансферите на Атлетик Билбао

ФИФА спря трансферите на Атлетик Билбао

  • 12 фев 2026 | 21:48
  • 330
  • 1

ФИФА включи Атлетик Билбао в „Списъка със забрани за регистрации на нови футболисти“ – дигиталната платформа на световната централа, която предоставя информация за клубове със забрана да картотекират нови играчи. Името на баските е там от тази сряда, като се посочва, че наказанието ще бъде в сила за три трансферни прозореца: лято 2026, зима 2027 и лято 2027.

ФИФА подчертава, че този списък включва клубове, на които е временно забранено да регистрират нови играчи поради различни нарушения като финансови спорове или неспазване на регулации. Към момента ФИФА не е уточнила причините, довели до това решение.

Според “Марка” обаче се очаква Атлетик да оправи проблема в най-кратки срокове. От клуба твърдят, че става въпрос за административна процедура и незначителен въпрос, който няма да има сериозни последици.

