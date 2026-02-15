Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Атлетик Билбао
  3. Атлетик пребори опашкаря в Ла Лига с помощта на обрат

Атлетик пребори опашкаря в Ла Лига с помощта на обрат

  • 15 фев 2026 | 16:58
  • 755
  • 0
Атлетик пребори опашкаря в Ла Лига с помощта на обрат

Отборът на Атлетик Билбао осъществи обрат за успеха си с 2:1 като гост на Овиедо в ранния мач от неделната програма на 24-тия кръг в Ла Лига.

Първото полувреме премина равностойно, но все пак домакините успяха да вземат аванс с чудесна атака в 30-ата минута. Тогава Алберто Рейна и Федерико Виняс с подавания с глава изведоха Илияс Шайра, който се разписа с мощен шут. През втората част обаче баските създадоха много повече голови положения спрямо своя опонент и така успяха да направят пълен обрат. В 58-ата минута Микел Яурегизар изравни с прекрасен изстрел от дъгата на наказателното поле, но се контузи при изпълнението и беше принудително заменен от Алехандро Рего. В 71-вата минута пък Ойхан Сансет реализира победното попадение от дузпа, свирена за игра с ръка на Давид Кармо.

Така Атлетик се изкачи на деветото място в класирането с актив от 31 точки, докато Овиедо остава на дъното с едва 16 пункта.

