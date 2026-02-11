Симов: Не намерихме решение

Наставникът на Ботев (Враца) Тодор Симов бе разочарован от загубата с 2:3 от Арда за Купата на България. Специалистът е на мнение, че врачани са допуснали леки попадения във вратата си и това е оказало влияние на крайния изход.

“В мач на елиминации трябваше да направим по-малко грешки. Днес получихме леки голове и не успяхме да стигнем поне до равенство. Трябваше да бъдем по-настоятелни и след третия гол стана трудно. Търсихме някакво решение, но не го намерихме. Арда разчитаха на силовите си футболисти и това им даде предимство на момента. Дано с Добруджа направим хубав мач. Да се възстановим да бъдем готови и да се поздравим с трите точки”, каза Симов.