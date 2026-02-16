Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Защо Оливър Солберг се състезава за Швеция, а не за Норвегия?

Защо Оливър Солберг се състезава за Швеция, а не за Норвегия?

  • 16 фев 2026 | 19:18
  • 521
  • 1

Световният рали шампион за 2003 година Петер Солберг е една от големите гордости на Норвегия с постиженията си в автомобилния спорт. Той е единственият пилот, печелил световните титли в ралитата и рали-кроса, а днес синът му Оливър е най-новата звезда в Световния рали шампионат.

Но Оливър се състезава за Швеция, смята рали „Швеция“ за свое домашно състезание и този уикенд феновете по замръзналите отсечки демонстрираха, че го приемат за един от тях, а не за норвежец. Как обаче се е стигнало дотук?

Оливър Солберг: Не заслужавах повече от четвърто място в рали „Швеция“
Оливър Солберг: Не заслужавах повече от четвърто място в рали „Швеция“

Отговорът дойде от майката на 24-годишния Оливър, Пернила, която днес има рожден ден и също като Петер беше страхотен рали пилот, макар и да няма неговите успехи.

„Когато се роди Оливър, все още не бяхме женени с Петер – разказа Пернила. – Но живеехме в Норвегия и по местните закони детето получава националността на майката.

„Петер постоянно казваше, че ще отиде да го запише като норвежец, че ще му извади паспорт и така 18 години, докато накрая Оливър каза, че иска да е швед. Това е, няма някаква особена тайна в тази история.“

Петер обаче има допълнително инфо по темата.

Кой е ключовият фактор за успеха на Елфин Еванс в рали "Швеция"?
Кой е ключовият фактор за успеха на Елфин Еванс в рали "Швеция"?

„Помня, че заченахме Оливър в Испания, той е швед, но живее в Норвегия, макар и съвсем близо до границата с Швеция, ако това има някакво значение“, допълни бившият световен шампион.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Моторни спортове

Барселона остава във Формула 1 поне до края на 2032

Барселона остава във Формула 1 поне до края на 2032

  • 16 фев 2026 | 15:22
  • 389
  • 0
Макс: Искам да карам на Нордшлайфе, но още не мога да го потвърдя

Макс: Искам да карам на Нордшлайфе, но още не мога да го потвърдя

  • 16 фев 2026 | 15:00
  • 737
  • 0
Ауди привлече ветеран във Формула 2 за развоен пилот

Ауди привлече ветеран във Формула 2 за развоен пилот

  • 16 фев 2026 | 14:31
  • 653
  • 0
Есапека Лапи: Разликата ни с Тойота е брутална

Есапека Лапи: Разликата ни с Тойота е брутална

  • 16 фев 2026 | 14:22
  • 1042
  • 0
Хаджар, а не Верстапен започва втория тест за Ред Бул

Хаджар, а не Верстапен започва втория тест за Ред Бул

  • 16 фев 2026 | 14:16
  • 798
  • 0
Леклер: Сега е много по-лесно да крием реалния ни потенциал

Леклер: Сега е много по-лесно да крием реалния ни потенциал

  • 16 фев 2026 | 14:05
  • 1869
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Пд) остана и без спортен директор, клубът официализира "развода" с Херо

Ботев (Пд) остана и без спортен директор, клубът официализира "развода" с Херо

  • 16 фев 2026 | 19:19
  • 12232
  • 43
Ботев (Враца) и Добруджа се бориха, но не успяха да се победят

Ботев (Враца) и Добруджа се бориха, но не успяха да се победят

  • 16 фев 2026 | 19:23
  • 19406
  • 24
Звезда на ЦСКА 1948 с тежка контузия, аут за Левски и мачовете на България

Звезда на ЦСКА 1948 с тежка контузия, аут за Левски и мачовете на България

  • 16 фев 2026 | 13:38
  • 34802
  • 45
Септември живна при Арангелов, тийнейджър наказа голяма грешка на Монтана

Септември живна при Арангелов, тийнейджър наказа голяма грешка на Монтана

  • 16 фев 2026 | 16:55
  • 21400
  • 4
Лоик Меяр добави и олимпийското злато към световната си титла в слалома след драматичен финал

Лоик Меяр добави и олимпийското злато към световната си титла в слалома след драматичен финал

  • 16 фев 2026 | 15:40
  • 8945
  • 4
Ден 10 на Игрите в Милано - Кортина: Вече са ясни първите шампиони за деня

Ден 10 на Игрите в Милано - Кортина: Вече са ясни първите шампиони за деня

  • 16 фев 2026 | 16:21
  • 15525
  • 11