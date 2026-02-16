Защо Оливър Солберг се състезава за Швеция, а не за Норвегия?

Световният рали шампион за 2003 година Петер Солберг е една от големите гордости на Норвегия с постиженията си в автомобилния спорт. Той е единственият пилот, печелил световните титли в ралитата и рали-кроса, а днес синът му Оливър е най-новата звезда в Световния рали шампионат.

Но Оливър се състезава за Швеция, смята рали „Швеция“ за свое домашно състезание и този уикенд феновете по замръзналите отсечки демонстрираха, че го приемат за един от тях, а не за норвежец. Как обаче се е стигнало дотук?

Petter and Pernilla Solberg - there for Oliver, always 🥹🏆 pic.twitter.com/IKEJj2ugNv — DirtFish (@DirtFishRally) January 25, 2026

Отговорът дойде от майката на 24-годишния Оливър, Пернила, която днес има рожден ден и също като Петер беше страхотен рали пилот, макар и да няма неговите успехи.

„Когато се роди Оливър, все още не бяхме женени с Петер – разказа Пернила. – Но живеехме в Норвегия и по местните закони детето получава националността на майката.

„Петер постоянно казваше, че ще отиде да го запише като норвежец, че ще му извади паспорт и така 18 години, докато накрая Оливър каза, че иска да е швед. Това е, няма някаква особена тайна в тази история.“

Петер обаче има допълнително инфо по темата.

„Помня, че заченахме Оливър в Испания, той е швед, но живее в Норвегия, макар и съвсем близо до границата с Швеция, ако това има някакво значение“, допълни бившият световен шампион.

Rally Sweden 2026 🔥🏁🇸🇪 pic.twitter.com/qVLJEftjDi — Oliver Solberg 🍩 (@OliverSolberg01) February 11, 2026

Снимки: Imago