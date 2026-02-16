Райконен-младши подкара рали автомобил

11-годишният Робин Райконен, син на последния световен шампион на Ферари във Формула 1 Кими Райконен, дебютира зад волана на рали автомобил. Робин прогресира бързо в картинга и вече трупа успехи, а ралито е един от най-популярните спортове във Финландия.

Също така, тук решаваща роля има един от старите приятели и бизнес партньори на Кими – 4-кратният световен рали шампион Томи Макинен.

Томи има собствена школа за развитие на рали пилоти, където през зимата се тренира основно на сняг и лед, в случая на замръзнало езеро.

Школата на Макинен е разположена в Тахко, недалеч от град Куопио и днес Робин кара там рали автомобил на замръзнало езеро.

Видео от рали теста на Робин сподели майка му Минту Райконен, а заедно с нея беше и Кими, както и друг стар приятел на Райконен – Джино Розато, канадецът, който преди години работеше в тима на Ферари във Формула 1.

В друго видео самият Томи Макинен вози Робин, който внимателно следи работата с волана и педалите на 4-кратния световен шампион.

