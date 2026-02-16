Шефът на Ферари омаловажи драмата около липсата на постоянен инженер за Хамилтън

Популярни
Ръководителят на отбора на Ферари Фредерик Васьор омаловажи драмата, която се разрази в медиите поради факта, че Люис Хамилтън все още няма постоянен състезателен инженер, с който да работи.

През 2025 година седемкратният шампион беше в тандем с Рикардо Адами, но през зимата беше обявено, че двамата няма да продължат партньорството си през предстоящия сезон 2026. По време на предсезонната подготовка Хамилтън работи с Карло Санти, но това е само временно и се очаква съвсем скоро да стане ясно кой ще бъде постоянният нов инженер на седемкратния шампион.

А според Васьор това няма да се отрази негативно върху сезона на Хамилтън, въпреки факта, че той няма да е изградил работни взаимоотношения с новия си инженер. Очаква се това да бъде Седрик Мишел-Грожан, който наскоро се раздели с Макларън и в момента е в задължителния си отпуска преди да се присъедини към новия си отбор.

„Моля ви спрете с тази тази история. Ако имате падок от 22 коли, е нормално всяка година да има шест или седем нови инженери, същото важи и за шефовете на отборите. Може би аз и Тото (Волф) сме най-старите. Всяка година трима или четирима шефове на отбори биват сменени и това не е краят за отбора.

„Днес един отбор включва около 1500 човека. Не е само един инженер. Човекът, който стои на стената на боксовете, води група от хора, които работят по колата. Не е само един индивид. Във Формула 1 отборът винаги е важен, не е само един човек“, каза Васьор.

