Люис Хамилтън се притеснява от задаващата се втора смяна на инженера му

Люис Хамилтън изрази своите притеснения, че задаващата се втора смяна на състезателния му инженер може да бъде пагубна за неговия втори сезон във Ферари.

The pure sound of cars being on track 🤩 pic.twitter.com/fDbiW4VaZd — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) February 12, 2026

Още през миналия месец беше обявено, че британецът няма да продължи да работи с Рикардо Адами, след като през 2025 година между двамата имаше не един или два напрегнати момента. За момента инженер на Хамилтън е Карло Санти, който в миналото е работил и с Кими Райконен.

Шарл Леклер зададе темпото на старта на втория ден на теста в Бахрейн

Санти обаче е само временен инженер на Хамилтън, чийто постоянен инженер ще бъде назначен в началната фаза на сезон 2026. Това подсказва, че този инженер е привлечен от друг екип и в момента е в задължителния си отпуск преди да бъде назначен във Ферари.

Хамилтън: Феновете няма да разберат изключително сложното управление на енергията

„Това не е дългосрочно решение, което имам в момента. Ще бъдат само няколко състезания. В началото на сезона ще трябва да сменям екипа и ще трябва да се науча да работя с някой нов. Така че това е пагубно и за мен.



„Това е сезон, в който искаш да си с хора, които са работили няколко сезона, които са преминали през добро и лошо. Но това е ситуацията, с която се сблъсквам, и ще се опитам да направя най-доброто, което мога. Екипът се опитва да направи всичко възможно“, обясни Хамилтън пред репортерите по време на първия тест в Бахрейн.

Снимки: Gettyimages