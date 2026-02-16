Популярни
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Невидимите битки на най-силните

Невидимите битки на най-силните

  • 16 фев 2026 | 15:09
  • 396
  • 1
Иля Малинин намекна, че „води невидими битки“ в първото си публично изявление след изненадващото осмо място в мъжкото фигурно пързаляне на Зимните олимпийски игри Милано–Кортина 2026.

Иля Малинин: Да си надежда за олимпийско злато е наистина много трудно, особено на моята възраст
Американската суперзвезда публикува силно послание в Instagram, посветено на психичното здраве, придружено от видео, в което кадри с негови празнувани победи се редуват със сцени, в които той седи, свел глава в ръцете си.

„На най-голямата сцена в света дори онези, които изглеждат най-силни, може да водят невидими битки вътре в себе си“, написа Малинин.

21-годишният фигурист загатна и че нещо предстои в събота (21 февруари), като от Olympics.com разбират, че световният шампион ще защитава титлата си на Световното първенство по фигурно пързаляне на ISU през 2026 г. в Прага следващия месец.

Публикацията на Малинин в Instagram следва подобни коментари, които той направи в интервю за Olympics.com миналата година, когато каза: „Хората си мислят, че сме като роботи и сме тук, за да забавляваме, но в действителност всички сме спортисти и всичко това носи сериозни психически предизвикателства.“

Иля Малинин доказа, че все пак е човек
Малинин пристигна в Милано–Кортина 2026 без нито една загуба от края на 2023 г. Той помогна на САЩ да спечелят отборното състезание и се очакваше да добави и индивидуално олимпийско злато при мъжете.

След като оглави класирането след кратката програма обаче, той преживя кошмарна волна програма в петък (13 февруари) – падна два пъти и допусна поредица от други грешки, което го смъкна рязко в класирането.

Изненадващ шампион във фигурното пързаляне при мъжете, провал за Малинин
След състезанието Малинин говори за това, че е бил „претоварен“ от „нереалния“ натиск, който идва с ролята на фаворит за златния медал.

В първата си публикация в Instagram той добави:

„Дори най-щастливите ти спомени могат да бъдат опетнени от шума. Отвратителната онлайн омраза атакува съзнанието, а страхът го примамва в тъмнината, независимо колко усилено се опитваш да запазиш разсъдъка си под безкрайния, непреодолим натиск. Всичко това се натрупва, докато тези моменти проблясват пред очите ти, и води до неизбежен срив. Това е тази версия на историята.“

