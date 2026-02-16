Търсенето на билети за Милано-Кортина се увеличава

Търсенето на билети за Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина се е увеличило по-късно, отколкото за други големи спортни събития, като феновете са се активизирали след празничния сезон с покупките си основно за втората седмица на Игрите, каза президентът на платформата за билети за спортни събития On Location Пол Кейн.

„С Олимпийските игри има различна степен на това кога започва търсенето“, каза Кейн пред Ройтерс.

„В тези конкретни Зимни игри се усеща сякаш празниците преминаха и хората след това решиха, че искат да отидат на Игрите. Дори сега сме на половината от Игрите и хората все още купуват и след това се качват на самолети, за да дойдат тук. Така че е интересно как се променя кривата на търсенето“.

Игрите в Италия досега преминаха до голяма степен безпроблемно, като продажбите на билети в момента са 85% или 1,27 милиона продадени към събота.

Кейн каза, че разликите във времето за закупуване на билети и резервиране на хотели за големи международни спортни събития често отразяват регионалните навици за покупка.

Американците обикновено купуват по-рано, докато европейските и някои азиатски клиенти са склонни да вземат решение по-късно, модел, който според него може да усложни планирането на глобални събития.

Търсенето за Световното първенство по футбол това лято дойде рано, водено от очакването за завръщането на турнира в Северна Америка, каза той.

Интересът беше силен още преди жребия през декември и се ускори още повече след това.

Кейн посочи Супербоул като друго събитие, което привлича ранни купувачи, обикновено скоро след като пакетите бъдат пуснати в продажба през май или юни, тъй като феновете правят планове много преди началото.

За Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г., On Location работи по разработването на разнообразни опции на различни ценови нива.

„Ще имаме стотици хиляди гости, които ще дойдат в Лос Анджелис, които ще искат да направят нещо повече от просто да имат билет за Олимпийските игри“, каза той.

Спортният туризъм се очертава като основен икономически двигател, като разходите в сектора достигат 600 милиарда долара годишно и се очаква да надхвърлят 1 трилион долара до няколко години, отбеляза Кейн.