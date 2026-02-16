Популярни
  Ски скачач след дисквалификацията: Чувствам се изключително глупаво

Ски скачач след дисквалификацията: Чувствам се изключително глупаво

  16 фев 2026 | 15:08
  • 468
  • 0
Ски скачач след дисквалификацията: Чувствам се изключително глупаво

Австрийският ски скачач Даниел Чофениг заяви, че се чувства „изключително глупаво“, след като беше дисквалифициран от индивидуалната надпревара на голяма шанца заради твърде големи обувки. 23-годишният Чофениг се беше класирал с лекота за финала в събота, но надеждите му за медал от Зимните олимпийски игри бяха попарени заради грешка в екипировката.

Оказа се, носителят на Световната купа за 2025 е носил обувки, които са били с четири милиметра по-големи от позволеното в правилника.

Блестящ Зографски пише история с рекордно представяне в ски скока, драматичен триумф за Превц
Блестящ Зографски пише история с рекордно представяне в ски скока, драматичен триумф за Превц

„Използвах нови обувки в тренировките, от които, между другото, не бях много доволен, но ги запазих - коментира Чофениг. - „За съжаление, постъпих наивно и не ги измерих. Изключително глупаво от моя страна, просто имаше толкова много стрес. Но правилата са си правила.“

Чофениг беше постигнал резултат от 137,7 точки в първия кръг, но нарушението му доведе до незабавна дисквалификация и отвори пътя на словака Хектор Капустик към финала. В крайна сметка златото спечели словенецът Домен Превц, среброто отиде при Рен Никайдо от Япония, а полякът Каспер Томасяк взе бронзовия медал.

Зографски: Допуснах грешка, на Олимпиада се броят само медалите
Зографски: Допуснах грешка, на Олимпиада се броят само медалите

В неделя американската ски скачачка Аника Белшоу беше дисквалифицирана от индивидуалното състезание на голяма шанца при жените, тъй като ските ѝ са били с повече от сантиметър по-дълги от допустимото. Подобно на Чофениг, 23-годишната Белшоу се беше класирала за финала, но не успя да участва в него.

Снимки: Gettyimages

